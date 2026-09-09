Ra đời từ cuối thập niên 1960, Honda CL50 Benly thuộc dòng CL của Honda, phát triển trên nền tảng những mẫu xe 50cc nổi tiếng như SS50. Tại Việt Nam, những chiếc xe cùng thời thường được người chơi gọi quen là Honda 67, một cái tên gần như đã trở thành thương hiệu riêng trong giới chơi xe máy cổ.

Điểm hấp dẫn của Honda 67 nằm ở kiểu dáng nhỏ gọn nhưng cá tính, với những đường nét mang đậm phong cách xe máy Nhật Bản cuối thập niên 1960.

Xe sở hữu bình xăng thuôn dài, yên bánh mì, khung thép đơn giản, bánh căm, đèn pha tròn cùng nhiều chi tiết mạ crôm. Riêng phiên bản CL50 Benly được phát triển theo phong cách Scrambler nên có thêm những đặc trưng như ghi đông cao, hệ thống treo được điều chỉnh để phù hợp đường xấu và ống xả vắt cao dọc thân xe.

Nhìn qua, CL50 Benly có nhiều nét quen thuộc của Honda 67, nhưng người am hiểu có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt ở thiết kế hướng đến khả năng chạy trên đường đất. Xe có tay lái cao hơn, phuộc trước hành trình lớn hơn và sử dụng lốp có gai nhằm tăng độ bám.

Những đặc điểm này được thể hiện khá rõ trên chiếc CL50 Benly của anh Nguyễn Bảo. Xe mang phối màu đỏ - bạc nổi bật, lớp sơn còn bóng, bình xăng giữ phom dáng cổ điển với hai miếng cao su tì gối đặc trưng. Yên dài, phẳng bọc da màu đen, trong khi phần đầu xe vẫn giữ nét quen thuộc của Honda 67 với đèn pha tròn và cụm đồng hồ đơn giản.

Honda CL50 Benly giá 150 triệu tại Tây Ninh.

Nổi bật nhất là hệ thống ống xả được vắt cao dọc thân xe, bên ngoài có tấm chắn nhiệt mạ crôm lớn. Cách bố trí này vừa tạo dấu ấn Scrambler, vừa giúp chiếc xe khác biệt so với Honda 67 thông thường. Khung xe cũng sử dụng kết cấu thép dập từ hai mảnh hình chữ T rồi hàn lại với nhau, một thiết kế đặc trưng trên dòng xe này.

Khung xe cũng sử dụng kết cấu thép dập từ hai mảnh hình chữ T rồi hàn lại với nhau, một thiết kế đặc trưng trên dòng xe này.

Qua hình ảnh, nhiều chi tiết trên xe như vành nan hoa, tay lái, ống xả, động cơ và các chi tiết kim loại đều được bảo quản khá đẹp, tạo cảm giác đồng bộ và nguyên bản, đúng chất một mẫu xe cổ dành cho người sưu tầm.

Nổi bật nhất là hệ thống ống xả được vắt cao dọc thân xe, bên ngoài có tấm chắn nhiệt mạ crôm lớn.

Honda CL50 Benly sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 49cc, kết hợp hộp số 4 cấp. Động cơ OHC trên mẫu xe này cho công suất khoảng 5,2 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h. Với một chiếc xe 50cc được sản xuất cách đây gần 60 năm, đây là những thông số khá ấn tượng.

Honda CL50 Benly sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn,

Ưu điểm của CL50 Benly thời kỳ này là kết cấu cơ khí đơn giản, trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển và bền dáng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh xe máy hiện đại, chiếc xe gần như không có lợi thế về tiện nghi hay an toàn. Phanh tang trống, động cơ dung tích nhỏ, hệ thống chiếu sáng và các trang bị cơ bản khiến xe phù hợp hơn với mục đích sưu tầm, dạo phố hoặc tham gia các hoạt động dành cho người chơi xe cổ.

Với những chiếc Honda 67 có giá trị sưu tầm, yếu tố quyết định không chỉ là tuổi đời mà còn nằm ở độ nguyên bản. Số khung, số máy, nước sơn, động cơ, hệ thống điện, vành, nan hoa, tay lái, đèn và các chi tiết theo đúng đời xe đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị.

Mức giá 150 triệu đồng vì thế không dành cho một chiếc xe 50cc thông thường. Đây là mức giá dành cho người chơi hiểu về Honda CL50, Honda 67 và đánh giá cao một chiếc xe cổ có ngoại hình đẹp, độ nguyên bản cao cùng những chi tiết đúng chất xe Nhật cuối thập niên 1960.

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