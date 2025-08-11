Xem video:

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) khi chiếc Hyundai Venue chạy vào làn ngược chiều, đâm một chiếc xe SUV Mahindra Scorpio khiến xe lật nhiều vòng. May mắn, toàn bộ người trên xe Scorpio chỉ bị thương nhẹ, thoát chết nhờ kết cấu khung gầm vững chắc của chiếc SUV.

Theo đoạn video từ camera an ninh tại một trạm xăng, vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc 4 làn nối Gonda -Lucknow. Lúc này, chiếc Hyundai Venue màu trắng bất ngờ cắt qua dải phân cách để rẽ vào làn ngược chiều, ngay khi một chiếc Scorpio màu đen đang lao tới ở làn tốc độ cao.

Tài xế Scorpio buộc phải đánh lái gấp để tránh va chạm trực diện, khiến xe mất thăng bằng và lật. Kết cấu thân xe cao (gầm 209 mm, chiều cao 1.995 mm) cộng với hệ thống treo mềm đã khiến SUV này càng dễ bị lật khi chuyển hướng đột ngột.

Chiếc Venue gần như không bị hư hại và rời khỏi hiện trường, trong khi Scorpio bị biến dạng nặng ở trụ A, B, cửa và nóc xe, kính chắn gió trước và sau vỡ vụn. Dù vậy, hệ thống an toàn gồm túi khí kép, ABS, EBD, ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ISOFIX và cảm biến lùi đã góp phần bảo vệ người ngồi bên trong.

Mahindra Scorpio Classic ra mắt tháng 8/2022 từng đạt 5 sao an toàn người lớn và 3 sao bảo vệ trẻ em trong bài thử va chạm theo tiêu chuẩn mới của Global NCAP.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!