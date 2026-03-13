XEM CLIP:

Vào khoảng 10h37 ngày 13/3, một sự cố giao thông đường thủy đã xảy ra trên tuyến kênh Chợ Gạo (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) liên quan đến tàu mang biển kiểm soát SG-104.XX.

Thời điểm trên, tàu có trọng tải hơn 4.000 tấn do thuyền trưởng N.V.Đ.H. (48 tuổi) điều khiển đang chở hàng từ TPHCM đi Đồng Tháp.

Trong quá trình lưu thông, do lái tàu không quan sát kỹ con nước, phương tiện đã vướng vào đường dây điện dọc kênh. Hậu quả là một container rỗng trên boong tàu rơi xuống nước; 2 sợi dây điện bị đứt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuấn Lâm

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và phối hợp với đơn vị liên quan triển khai phương án trục vớt container.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cẩu container lên bờ, đảm bảo thông luồng cho các phương tiện qua lại. Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện thủy khi lưu thông cần chú ý theo dõi con nước, tính toán độ cao tĩnh không của khoang thông thuyền, đặc biệt tại các khu vực có cầu hoặc đường dây điện bắc qua kênh, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.