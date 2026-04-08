Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40 ngày 8/4, xe tải mang biển số 29H-252.xx do tài xế Nguyễn Tấn Trường (SN 1999, trú xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, di chuyển trên triền núi Tà Zôn (thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận) để vận chuyển vật tư thi công công trình thì bất ngờ lao xuống dưới, tông vào văn phòng công ty khoáng sản.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế Trường bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Kim Trung T. (SN 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn M. (SN 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh N. (SN 2001, trú tại xã Trần Đề, TP Cần Thơ).

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của UBND xã Hàm Thuận, vụ việc ban đầu được nhận định do tai nạn lao động.

Trước đó, vào chiều 6/4, tại Km16+300 đường ĐT.715 thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng), xe ô tô khách mang biển kiểm soát 86H-045.16 lao xuống vực làm 4 người chết và 11 người bị thương.