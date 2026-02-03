Chiều 3/2, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua xã Đạ Huoai 2), khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe tải BKS 84C-108.XX do tài xế Lê Hữu T. (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở theo một máy đào, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai. Trên xe lúc này còn có phụ xe là anh Lê Văn Tuệ (ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến khúc cua tại Km103 thuộc đèo Bảo Lộc, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu bên đường. Tại hiện trường, xe tải nằm lưng chừng vực sâu khoảng 5m.

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin và thân xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến tài xế T. tử vong và mắc kẹt trong cabin. Còn anh Tuệ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Đến hơn 13h15, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể tài xế ra khỏi cabin xe tải và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.