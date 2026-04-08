Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 8/4 tại khu vực núi Tà Zôn, thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Trang

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hàm Thuận, thời điểm trên, xe tải mang biển số 29H-252.xx do tài xế Nguyễn Tấn Trường (SN 1999, trú xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, di chuyển trên triền núi Tà Zôn để vận chuyển vật tư thi công công trình viễn thông thì bất ngờ lao xuống tông vào văn phòng công ty khoáng sản bên dưới.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quang Nhân

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó 2 người tử vong tại hiện trường, người còn lại tử vong tại bệnh viện. Tài xế Trường bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Các nạn nhân tử vong đều là nhân viên của công ty viễn thông chuẩn bị thi công công trình trên đỉnh núi Tà Zôn.

Dấu vết cây cối gãy tại hiện trường. Ảnh: Quang Nhân

Xe tải lao từ triền núi xuống tông vào văn phòng công ty mỏ đá bên dưới. Ảnh: Quang Nhân

Phần đầu xe tải vỡ nát, một số phụ tùng rơi khỏi xe. Ảnh: Quang Nhân

Cận cảnh vị trí tường văn phòng công ty bị xe tải tông trúng. Ảnh: Quang Nhân

Núi Tà Zôn thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Google Maps

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.