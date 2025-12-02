Ngày 2/12, lãnh đạo xã Pha Long (Lào Cai) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 17h45, ngày 1/12, lái xe Nguyễn Văn H. (52 tuổi, trú tại Ninh Bình) điều khiển xe tải mang BKS: 34C-091.xx chở gừng tươi đi trên quốc lộ 4D, theo hướng từ Pha Long đi Mường Khương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Tuấn

Khi xe đi đến địa phận thôn Xà Khái Tủng, xã Pha Long đã mất lái, bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiếp cận chiếc xe dưới vực sâu.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận xe tải gặp nạn, lái xe Nguyễn Văn H. bị mắc kẹt trong cabin và đã tử vong.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định.