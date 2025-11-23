Cảm thương hoàn cảnh của em Hà Văn Thiên (SN 2003, ở thôn 1, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai), nhân vật trong bài viết: “Chỉ mong con được sống trong vòng tay mẹ”, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi về quỹ Báo giúp đỡ Thiên số tiền 124.560.785 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Hà Văn Thiên bị tai nạn hơn 124 triệu đồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, từ lúc lọt lòng, Thiên đã không có tình thương của bố. Một thời gian sau, mẹ em đi bước nữa nên Thiên được mẹ gửi về sống cùng bà ngoại và cậu ruột.

Hơn 5 năm trước, bà ngoại Thiên mắc chứng tâm thần phân liệt. Từ đó, Thiên phải nghỉ học để đi làm thuê, đỡ đần bà.

Mới đây, Thiên xin làm phụ bếp tại một nhà hàng ở Lào Cai, ai ngờ tai ương ập đến. Đêm mùng 1/10, trên đường về phòng trọ sau giờ làm, Thiên gặp tai nạn nghiêm trọng. Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 500 giường Lào Cai, sau đó chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong đêm. Các bác sĩ chẩn đoán Thiên bị chấn thương sọ não kín, gãy ba đốt sống cổ, liệt tủy hoàn toàn và tràn dịch màng phổi.

Để cứu tính mạng Thiên, gia đình bên ngoại đành thế chấp mảnh ruộng duy nhất để vay 50 triệu đồng, nhưng chi phí điều trị tốn kém nên số tiền ấy đã cạn kiệt.

Trong lúc Thiên đang nguy kịch, gia đình lại rất khó khăn, may mắn được bạn đọc giúp đỡ kịp thời để em có thêm cơ hội chạy chữa giành giật sự sống.

Chị Hà Thị Mai (mẹ của Thiên) cho biết: Hiện Thiên đã được chuyển về bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị.

“Con vẫn còn yếu lắm, sợ khó phục hồi lại được nữa. Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khốn khó nhất thì may mắn được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ con trang trải chi phí điều trị”, chị Mai bày tỏ.