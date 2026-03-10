Ngày 10/3, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II cho biết vụ tai nạn xảy ra ở hầm Đèo Bụt thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, 3 ô tô gồm xe con mang BKS 38A-685.xx, xe tải BKS 51E-157.xx và xe đầu kéo BKS 50H-128.xx kéo rơ-moóc 50RM-123.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng. Khi đi đến hầm Đèo Bụt, đoạn qua địa phận xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, 3 ô tô xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VĐ

Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương; 3 phương tiện hư hỏng, trong đó, ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi.

Sự việc khiến 2 làn di chuyển trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường.

Ô tô con hư hỏng phần đầu. Ảnh: VĐ

Để giải phóng ách tắc giao thông, các lực lượng liên quan phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao quốc lộ 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hoá (tỉnh Quảng Trị).

Đến 11h20 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều phối giao thông, tuyến cao tốc vẫn đang bị ách tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.