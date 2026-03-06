Đêm 6/3, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa).

Theo đó, khoảng 18h49 cùng ngày, ông N.V.S. (SN 1960, trú phường Yên Hòa) điều khiển ô tô mang BKS 30A-536.XX, lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), xe bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy. Hậu quả, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.V.S. Ảnh: Đình Hiếu

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S. là 0,264 mg/L khí thở.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.