Tối 1/9, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 13 người là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô khách ở khu vực trạm thu phí trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều cùng ngày, xe tải chạy trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang, đến khu vực trạm thu phí đã va chạm với xe khách. Nhiều người trên ô tô khách hoảng loạn, la hét. Một số người tìm cách thoát ra ngoài, nhiều hành khách trên xe khách bị thương đã liên hệ cơ quan chức năng hỗ trợ.

Nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh nhanh chóng kiểm tra và xác định vị trí chính xác, kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp. Đồng thời, huy động 2 ê-kíp cấp cứu 115 và liên hệ hỗ trợ từ các trung tâm y tế lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng cấp cứu 115 đã phân loại, đánh giá, sơ cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng đưa 13 người về Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan điều tra nguyên nhân.