Sáng 9/4, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Xuân Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 8/4, anh Nguyễn Hoài (32 tuổi, trú tại xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe taxi chở 2 hành khách đi qua chợ Trường Xuân.

Khi đến trước cổng chợ, xe taxi bất ngờ va chạm với ô tô tải chạy hướng ngược lại. Cả hai xe sau đó lao vào các quầy hàng ven chợ mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến xe taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu ô tô tải. Người dân xung quanh chạy đến phá cửa, cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe taxi.

Tuy nhiên, tài xế taxi đã tử vong tại chỗ; 2 hành khách ngồi phía sau bị thương được đưa đi cấp cứu. Riêng 3 người ngồi trên xe tải không bị thương.