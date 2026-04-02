Ngày 2/4, lễ an táng anh B.T.S. (40 tuổi)- tài xế taxi bị sát hại khi chở khách ra tỉnh Quảng Trị, được tổ chức tại nhà riêng (tổ dân phố 125, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Trưa cùng ngày, rất đông người dân đã đứng dọc hai bên đường, trước nhà để tiễn đưa anh S. về nơi an nghỉ cuối cùng. Không chỉ người thân, hàng xóm, nhiều người xa lạ lần đầu biết đến hoàn cảnh gia đình cũng dừng lại, thắp nén hương tiễn biệt. Không khí tang lễ bao trùm bởi sự xót xa, tiếc thương.

Tài xế S. là lao động chính của gia đình. Vợ anh từng làm kế toán một công ty nhưng đã nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình.

Người vợ trẻ ôm di ảnh chồng.

Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt là hai con nhỏ của anh S., bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi, bấu chặt lấy mẹ, liên tục hỏi: “Cha đi đâu vậy mẹ?”. Người mẹ - chị N.T.T.T. (34 tuổi), chỉ biết ôm con, nghẹn ngào không nói nên lời.

Bà Nguyễn Bích Vân, người dân trong khu vực, cho biết gia đình anh S. sống hiền lành, hòa thuận nên khi xảy ra sự việc, cả khu dân cư đều bàng hoàng, đau xót.

Theo đại diện khu dân cư Phước Lý, anh S. được an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn, phường Hòa Khánh. Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua biến cố.

Đông đảo người dân đến tiễn đưa nam tài xế về nơi an nghỉ.

Như VietNamNet đưa tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, quê Quảng Trị) về các tội Cướp tài sản, Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, chiều 26/3, Đạo thuê anh S. chở từ Đà Nẵng tới Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, hai bên phát sinh mâu thuẫn do Đạo mượn xe nhưng không được đồng ý. Đối tượng sau đó dùng súng tự chế bắn anh S. tử vong, giấu thi thể trong vườn keo tràm.

Sau khi gây án, Đạo lái xe đến xã Kim Điền, tiếp tục dùng súng bắn mẹ vợ tử vong và làm bố vợ bị thương nặng. Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp.

Sau đó, đối tượng quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ ở xã Kim Điền và cố thủ trong xe. Được vận động, đến khoảng 4h ngày 27/3, đối tượng đã giao nộp vũ khí.