MỸ - Chỉ mang chiếc Toyota Avalon đến đại lý để thay dầu động cơ định kỳ, một nữ chủ xe bất ngờ được đề nghị trả thêm 180 USD phí chẩn đoán lỗi đèn cảnh báo bật sáng trên bảng đồng hồ và thực hiện hàng loạt hạng mục bảo dưỡng trị giá 1.000 USD.

Theo trang tin Subplot News phản ánh mới đây, Courtney Cowden, chủ sở hữu một chiếc Toyota Avalon tại Mỹ, đã chia sẻ video trên mạng xã hội TikTok, phản ánh trải nghiệm không mấy dễ chịu khi đưa ô tô đến bảo dưỡng tại một đại lý Toyota.

Cowden gửi xe tại đại lý từ tối hôm trước để thay dầu động cơ. Sáng hôm sau, cô nhận được thông báo đề xuất thực hiện thêm nhiều hạng mục bảo dưỡng, trong đó có việc chẩn đoán nguyên nhân khiến một đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ bật sáng.

Điều khiến nữ chủ xe bất bình là khoản phí chẩn đoán lên tới 180 USD (khoảng 4,7 triệu đồng). Theo Cowden, khi cô bàn giao xe, bảng đồng hồ không xuất hiện bất kỳ đèn cảnh báo đáng lo ngại nào.

Nghi ngờ về sự cần thiết của khoản phí này, Cowden gọi điện cho đại lý để yêu cầu giải thích. Nhân viên hẹn sẽ phản hồi sau 20 phút nhưng hơn một giờ trôi qua, cô vẫn không nhận được cuộc gọi.

Khi đến nhận xe, Cowden lập tức kiểm tra bảng đồng hồ và bất ngờ phát hiện không còn bất kỳ đèn cảnh báo nào bật sáng.

Theo nữ chủ xe, đèn mà đại lý đề cập thực chất chỉ là đèn nhắc bảo dưỡng định kỳ, có thể được cài đặt lại sau khi hoàn thành việc thay dầu động cơ mà không cần chẩn đoán lỗi.

Ngoài khoản phí trên, Cowden còn cho biết đại lý đề xuất thực hiện các hạng mục bảo dưỡng với tổng chi phí lên tới 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), trong đó có thay cần gạt mưa và lọc gió điều hòa.

Theo cô, mỗi loại phụ tùng này có thể mua tại các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ với giá khoảng 30 USD (780.000 đồng) và hoàn toàn có thể tự thay thế.

Cowden cho biết cha mình là thợ sửa chữa ô tô, nhờ đó cô có những kiến thức nhất định về bảo dưỡng xe và không dễ dàng chấp nhận các khoản phí mà đại lý đề xuất.

Subplot News đã gửi email tới Toyota và liên hệ với Cowden qua TikTok để tìm hiểu thêm về vụ việc. Tuy nhiên, hãng chưa có phản hồi.

Theo tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng chính thức của Toyota dành cho các mẫu Avalon đời 2018-2021, đèn hoặc thông báo nhắc bảo dưỡng liên quan đến thay dầu cần được cài đặt lại sau khi thực hiện bảo dưỡng tại mỗi mốc 5.000 dặm (khoảng 8.000km). Tuy nhiên, mốc nhắc bảo dưỡng không nhất thiết đồng nghĩa với chu kỳ bắt buộc phải thay dầu động cơ.

Thao tác cài đặt lại thường có thể thực hiện thông qua các nút điều khiển trên bảng đồng hồ hoặc vô lăng, tùy đời xe, mà không cần sử dụng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng.

Để tránh phát sinh những khoản chi phí không cần thiết khi đưa ô tô đi bảo dưỡng, chủ xe nên tham khảo lịch bảo dưỡng do nhà sản xuất quy định, yêu cầu nhân viên kỹ thuật giải thích cụ thể tình trạng từng bộ phận cần thay thế và cung cấp báo giá chi tiết trước khi đồng ý thực hiện.

Với những hạng mục có chi phí cao hoặc chưa thực sự thuyết phục, chủ xe có thể tham khảo thêm ý kiến của một cơ sở sửa chữa độc lập trước khi quyết định.

Theo Subplot News, Toyota