Xe Vios bốc cháy dữ dội trên quốc lộ, tài xế kịp thoát 'biển lửa'

CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận vụ cháy xảy ra trên QL 15B đoạn qua thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc) khiến ô tô hiệu Vios bị cháy trơ khung.

Khoảng 14h chiều 29/5, ô tô Vios màu đen BKS 38A 333.87 (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông trên quốc lộ 15B. Khi đi đến đoạn qua thôn Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế đã tấp xe vào lề đường, mở cửa chạy thoát ra ngoài, một số người ngồi phía sau cũng nhanh chóng rời khỏi xe, đồng thời hô hoán mọi người đến dập lửa.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Xe Vios bị cháy trơ khung. Ảnh: Face Người Can Lộc

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng phát mạnh, khoảng 1h sau chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi, trơ khung. Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Can Lộc đã tiếp cận hiện trường. Công an huyện Can Lộc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thiện Lương