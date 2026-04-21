Trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân hóa, Fiat 500 luôn là cái tên được chú ý. Mẫu xe đến từ Ý gây ấn tượng nhờ thiết kế retro tròn trịa, kích thước nhỏ gọn và phong cách thời trang, hướng tới nhóm khách hàng trẻ hoặc người chơi xe thích sự khác biệt.

Phiên bản hiện đại của dòng xe này được hồi sinh từ năm 2007, kế thừa thiết kế của mẫu 500 huyền thoại ra đời từ năm 1957. Tại Việt Nam, Fiat 500 từng được nhập khẩu với giá bán cao, tiệm cận mốc 1 tỷ đồng giá lăn bánh, khiến mẫu xe này không phổ biến như các mẫu xe đối thủ Nhật - Hàn cùng phân khúc.

Fiat 500C 17 năm tuổi còn "zin" hiếm gặp ở Hà Nội.

Trên thị trường xe đã qua sử dụng, Fiat 500 đời 2009-2010 hiện có giá dao động từ 200-250 triệu đồng. Những xe còn giữ tình trạng tốt thường được chào bán quanh mức gần 300 triệu đồng.

Tương tự như chiếc Fiat 500C sản xuất năm 2009, thuộc sở hữu của anh Đỗ Chí Dũng đang được rao bán với giá 290 triệu đồng. Xe đã lăn bánh khoảng 7,6 vạn km và được giới thiệu còn giữ trạng thái “zin”, yếu tố quan trọng với những dòng xe mang tính sưu tầm.

"Xe tôi vẫn còn nguyên bản nên mới có giá này. Một số xe trên thị trường rao giá dưới 200 triệu đồng nhưng đa phần đã xuống cấp, phát sinh nhiều chi phí sửa chữa", anh Dũng cho biết.

Sau 17 năm sử dụng, ngoại hình xe vẫn còn rất mới.

Qua hình ảnh thực tế, chiếc xe gây ấn tượng với ngoại thất sơn vàng nổi bật. Tổng thể thân vỏ còn khá mới, các chi tiết như cản trước, gương chiếu hậu hay tay nắm cửa chưa cho thấy dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Bộ mâm đa chấu mang phong cách cổ điển vẫn giữ được vẻ nguyên bản, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của dòng xe Ý.

Bên trong khoang nội thất tiện nghi.

Không gian nội thất cũng là điểm cộng đáng chú ý. Ghế nỉ tông sáng còn khá sạch sẽ, độ hao mòn chưa nhiều so với tuổi đời gần 17 năm. Táp-lô sơn đồng màu ngoại thất, chi tiết đặc trưng của Fiat 500 vẫn giữ được độ bóng và tính thẩm mỹ. Các chi tiết như vô-lăng, cụm điều khiển trung tâm hay cần số chưa có dấu hiệu bị “độ chế”, cho thấy xe nhiều khả năng được sử dụng và bảo dưỡng tương đối giữ gìn.

Fiat 500 đời 2009 sử dụng động cơ xăng dung tích 1.2L (1.242 cc), cho công suất khoảng 69 mã lực và mô-men xoắn cực đại 102 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 5L/100 km. Bên cạnh đó, kích thước xe có chiều dài 3.546 mm, rộng 1.627 mm và cao 1.488 mm phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Mẫu xe này được trang bị 7 túi khí theo tiêu chuẩn châu Âu, đi kèm các tùy chọn như cân bằng điện tử ESP. Ngoài ra, hệ thống Blue&Me hỗ trợ kết nối Bluetooth, điều khiển giọng nói và nghe nhạc qua cổng USB.

Mức giá 290 triệu đồng của chiếc Fiat 500C này chỉ tương đương một số mẫu xe hạng A chạy lướt như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ người mua sẽ sở hữu một mẫu xe châu Âu mang phong cách riêng, thay vì lựa chọn phổ thông.

Dù vậy, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng các dòng xe châu Âu cũ như Fiat 500 có thể phát sinh chi phí bảo dưỡng cao hơn, phụ tùng không sẵn và cần người dùng có kinh nghiệm.

