Theo số liệu bán hàng mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (HTV) công bố, phân khúc xe đô thị hạng A đang rơi vào giai đoạn khó khăn chưa từng có.

Dù doanh số trong tháng 3/2026 ghi nhận mức tăng nhẹ so với tháng trước, bức tranh tổng thể của cả quý I/2026 lại cho thấy sự lao dốc rõ rệt, đặt ra nguy cơ phân khúc từng một thời "làm mưa làm gió" này sẽ dần biến mất khỏi thị trường ô tô Việt Nam.

Bức tranh ảm đạm đầu năm 2026

Hyundai Grand i10 đang phải "gánh doanh số" cho cả phân khúc xe hạng A.

Trong tháng 3/2026, mẫu xe từng giữ ngôi "vua doanh số" ở phân khúc hạng A là Hyundai Grand i10 chỉ bán được 255 xe. Con số này tăng gần 47,4% so với tháng 2, nhưng doanh số cả quý I/2026 của Grand i10 cũng mới chỉ bán được 792 xe, mức rất thấp nếu so với giai đoạn đỉnh cao trước đây.

Đáng thất vọng hơn cả là Toyota Wigo. Mẫu hatchback cỡ nhỏ của Nhật này ghi nhận mức "rơi tự do" trong tháng 3 khi chỉ giao được vẻn vẹn 2 xe, giảm tới 94,3% so với tháng trước. Kết thúc quý I/2026, tổng doanh số Wigo dừng ở mức 200 xe. Đại diện hãng cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lô xe gặp vướng mắc tại cảng và chờ hoàn tất thủ tục thông quan, song con số này vẫn phản ánh rõ sức mua yếu của thị trường.

Doanh số của Toyota Wigo bất ngờ rơi tự do trong tháng 3/2026 vì nhiều lý do.

Trong khi đó, một cái tên quen thuộc khác với người tiêu dùng Việt suốt nhiều năm là KIA Morning cũng đã không còn xuất hiện trong báo cáo doanh số từ đầu năm 2026. Việc Thaco KIA “im lặng” với mẫu xe này thường được xem là dấu hiệu cho thấy sản phẩm không còn đủ sức cạnh tranh, dù Morning vừa được nâng cấp mới trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, tháng 3 hằng năm vốn là giai đoạn thị trường hồi phục sau tháng 2 trùng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, diễn biến doanh số đầu năm 2026 lại hoàn toàn đi ngược quy luật quen thuộc.

Tính chung toàn phân khúc, tổng lượng xe cỡ nhỏ hạng A tiêu thụ trong quý I/2026 chỉ đạt 992 xe. So với cùng kỳ năm 2024 (2.043 xe) và năm 2025 (1.422 xe), quy mô thị trường đã "bốc hơi" hơn một nửa chỉ sau hai năm. Đồ thị doanh số cho thấy xu hướng đi xuống gần như chưa có điểm dừng.

Vì sao xe đô thị hạng A bị quay lưng?

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự suy giảm mạnh của phân khúc xe xăng hạng A là hệ quả tất yếu của quá trình dịch chuyển thị hiếu. Với mức giá phổ biến 350-450 triệu đồng, các mẫu xe hạng A hiện rơi vào thế "lưng chừng", không còn đủ rẻ để hấp dẫn người mua lần đầu nhưng cũng thiếu không gian và tiện nghi để cạnh tranh với phân khúc trên.

Các mẫu xe gầm cao cỡ A, sedan cỡ B hay xe điện cỡ nhỏ đang gặm nhấm thị phần của xe đô thị hạng A.

Chỉ cần bỏ thêm vài chục triệu đồng, người tiêu dùng đã có thể lựa chọn sedan cỡ B rộng rãi hơn như Hyundai Accent, Toyota Vios, hoặc các mẫu xe gầm cao SUV cỡ A như KIA Sonet, Toyota Raize, những dòng xe phù hợp hơn với điều kiện giao thông và thói quen sử dụng tại Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, sự trỗi dậy của các mẫu xe điện cỡ nhỏ, đặc biệt là mini EV và SUV điện với chi phí vận hành thấp và ưu đãi miễn lệ phí trước bạ, đang tạo sức ép rất lớn lên xe xăng hạng A. Xu hướng chuộng xe gầm cao, đa dụng và thực dụng của người Việt cũng khiến hatchback cỡ nhỏ ngày càng kém hấp dẫn.

Việc KIA Morning âm thầm rút khỏi bảng xếp hạng doanh số được xem như lời xác nhận rõ ràng nhất cho thực trạng này. Với đà sụt giảm hiện nay, phân khúc xe đô thị hạng A nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hẹp và chỉ còn tồn tại ở quy mô rất nhỏ, phục vụ nhóm khách hàng đặc thù trong thời gian tới.

