Ngày 20/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội đua bò Bảy Núi tại xã Tri Tôn. Đây là sự kiện thể thao - văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, góp phần gìn giữ bản sắc, gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh đến du khách trong và ngoài nước.

Giải đấu năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ 10 xã, phường. Các đôi bò tranh tài theo thể thức loại trực tiếp cho đến trận chung kết để tìm ra nhà vô địch. Điểm đặc biệt của hội đua là quy định các đôi bò không xuất phát cùng một vạch mà sắp xếp trước - sau. Cách bố trí này bắt nguồn từ xa xưa, khi đường đua còn hẹp.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã chen chân đứng kín khu liên hợp Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Tri Tôn

Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết hội đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ phong tục của người Khmer trong dịp lễ Sene Dolta (lễ báo hiếu tổ tiên, diễn ra sau vụ mùa). Ban đầu, đua bò chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng tại các sân chùa, vừa để giải trí vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm.

“Qua thời gian, với sức hấp dẫn đặc biệt, trò chơi dân gian này đã phát triển thành lễ hội quy mô lớn, được tổ chức thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của nơi đây” - ông Hồ chia sẻ.

Qua 29 lần tổ chức, hội đua bò đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer

Nài bò (người điều khiển) liên tục thúc giục để đôi bò bứt tốc về đích

Một số khán giả leo lên cây để dễ quan sát các trận thi đấu

Khoảnh khắc tranh tài kịch tính của cặp bò số 37 và 38

Anh Trần Xuân Nghiêm (18 tuổi, ngụ phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tiếp nước cho bò trước khi bước vào trận đấu

Hội đua bò thu hút hàng chục nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến săn những hình ảnh độc đáo

Năm 2016, lễ hội đua bò Bảy Núi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia