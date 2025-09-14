Sáng 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật quốc gia.

Pho tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Ảnh: N.X

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình có niên đại từ thế kỷ VIII-IX, được người dân phát hiện lần đầu vào năm 1945 khi khai hoang làm rẫy tại thôn Thanh Kiết, xã Hồng Thái (trước đây thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nay thuộc Lâm Đồng). Cùng thời điểm đó, 4 pho tượng đá khác cũng được tìm thấy.

Năm 1996, pho tượng được người dân chôn giữ trong vườn nhà để bảo quản. Đến năm 2001, trong quá trình đào móng xây trụ cổng tại thôn Hồng Chính, xã Hồng Thái, tượng được phát hiện lại và sau đó bàn giao cho bảo tàng địa phương.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn màu xám đen, cao 61cm, nặng 13kg. Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là tư liệu lịch sử quý hiếm, không chỉ phản ánh sự giao lưu văn hóa mà còn ghi dấu thành tựu văn hóa lịch sử của cư dân Chăm Pa qua nhiều thế kỷ.

Bảo vật quốc gia mới được công nhận. Ảnh: N.X

Theo các chuyên gia, tác phẩm này là minh chứng cho giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong nghệ thuật điêu khắc Chăm, từ phong cách thế kỷ VII-VIII sang đỉnh cao phong cách Trà Kiệu (thế kỷ IX). Việc công nhận bảo vật quốc gia không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của pho tượng mà còn góp phần khẳng định bề dày lịch sử của vùng đất Nam Trung Bộ và diện mạo văn hóa Chăm Pa.