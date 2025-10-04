Theo thông tin được CTWant đăng tải hôm 28/9, Lin Xiaoya ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) tình cờ phát hiện album ảnh cưới mà cô cất giữ suốt 4 năm qua thực chất không phải của mình, mà thuộc về một cặp đôi xa lạ.

Hình vợ chồng Lin Xiaoya (trái) bị nhầm lẫn với cặp đôi xa lạ (phải). Ảnh: Weibo

"Vì muốn cho con gái 2 tuổi xem hình cưới của bố mẹ nên tôi mới tìm lại album ảnh. Nhưng khi mở ra, nhân vật chính không phải vợ chồng tôi mà là một cặp đôi khác. Trang phục và bối cảnh chụp trong ảnh cũng hoàn toàn khác với những gì chúng tôi chụp 4 năm trước", người phụ nữ cho biết.

Nhớ lại câu chuyện 4 năm trước, Lin Xiaoya cho biết thời điểm đó cô vừa phát hiện mang thai, lại ốm nghén mệt mỏi nên chồng cô một mình đến studio nhận album cưới.

"Trước khi bàn giao album cho khách, nhân viên studio chỉ xem tên trên bìa rồi giục chồng tôi ký xác nhận. Khi tôi quay lại studio này phản ánh về việc nhầm lẫn 4 năm trước thì mới vỡ lẽ rằng, họ thuê một đơn vị khác thiết kế và in ấn album. Xưởng này đã để nhầm ảnh cưới của vợ chồng tôi với cặp đôi kia vì vóc dáng và kiểu tóc tương tự nhau", Lin Xiaoya kể.

Vì mọi việc xảy ra đã vài năm nên ban đầu studio ảnh cưới kiên quyết phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan.

Sau khi Lin Xiaoya tìm lại hợp đồng, hóa đơn giao dịch trước đây cũng như tham khảo ý kiến luật sư, bên studio mới buộc phải hoàn 6.800 Nhân dân tệ (25,1 triệu đồng), bồi thường tổn thất tinh thần 3.000 NDT (11,1 triệu đồng), sắp xếp cho ê-kíp chính chụp lại, nâng cấp chất liệu album và giám sát suốt quá trình sản xuất.

Vào ngày chụp, Lin Xiaoya đã diện lại chiếc váy cưới hở vai cô mặc trong đám cưới 4 năm trước. Hai vợ chồng cùng nhau tạo dáng để ghi lại những khung hình đẹp nhất.