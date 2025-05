Tại các đô thị đông đúc, mô tô và xe máy thường được coi là phương tiện linh hoạt nhất để vượt qua đám đông xe cộ. Tuy nhiên, khi tình trạng kẹt xe trở nên quá nghiêm trọng, không ít người lại mơ ước rằng chiếc xe của mình có thể "bay lên trời", giống như những chiếc phi thuyền trong bộ phim Chiến tranh các vì sao (Star Wars).

Bay qua thành phố như trong phim viễn tưởng

Dựa trên ý tưởng về phương tiện có thể bay trên không, Tomasz Patan – một doanh nhân kiêm nhà sáng chế người Ba Lan – đã mang đến một giải pháp táo bạo: bay qua thành phố. Hãng Volonaut của ông vừa giới thiệu mẫu Airbike, một phương tiện bay cá nhân mới nhất, với thiết kế không khác gì một bản sao đời thực của chiếc Speeder Bike trong bộ phim Star Wars: Return of the Jedi. Đây là sản phẩm tiếp theo trong chuỗi thành công của ông, sau Jetson One – mẫu máy bay eVTOL cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện từng gây bão vào năm 2022.

Trang web của Volonaut hiện đăng tải một số đoạn video trình diễn Airbike, trong đó có một cảnh quay ấn tượng: người điều khiển mặc bộ giáp Stormtrooper điều khiển chiếc mô tô bay, gợi nhớ mạnh mẽ đến Star Wars và khiến cư dân mạng thích thú.

Khác với Jetson One, phương tiện dùng 4 cánh quạt lớn như drone, Airbike có thiết kế nhỏ gọn và mảnh mai hơn. Điều đặc biệt là nó sử dụng một hệ thống đẩy phản lực bí ẩn mà Tomasz Patan chưa công bố chi tiết. Tuy nhiên, ông tiết lộ rằng Airbike có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 200 km/h. Phương tiện này còn được trang bị "hệ thống ổn định độc quyền tăng cường bởi máy tính bay", giúp nó tự động lơ lửng và dễ dàng điều khiển.

Siêu nhẹ, siêu nhanh và cơ động

Được chế tạo từ vật liệu sợi carbon và các chi tiết in 3D, Airbike có trọng lượng chỉ 39 kg – nhẹ hơn tới 7 lần so với một chiếc mô tô thông thường. Ngay cả khi tính thêm trọng lượng người lái và nhiên liệu, tổng khối lượng của Airbike cũng chỉ tương đương khoảng một phần ba so với mô tô bình thường.

Điểm đặc biệt của Airbike là thiết kế không mui, không màn hình, giúp người lái có thể tận hưởng tầm nhìn 360 độ. Nhà sản xuất cho biết, điều này giúp người điều khiển “nhanh chóng hòa làm một với cỗ máy và cảm nhận sự tự do tuyệt đối khi bay”.

Nhờ kích thước nhỏ gọn và không sử dụng động cơ đẩy xoay tròn, Airbike có khả năng di chuyển dễ dàng qua những khu vực nhỏ hẹp nhất, có thể lách qua các tán cây giống như một chiếc mô tô thực thụ.

Tomasz Patan vẫn giữ bí mật về giá bán và thời điểm chính thức ra mắt thị trường của Volonaut Airbike. Tuy nhiên, ông chia sẻ với tạp chí Robb Report rằng việc thương mại hóa phương tiện này rất có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần và hứa hẹn sẽ sớm công bố thêm thông tin chi tiết về mẫu xe đặc biệt này.

Volonaut Airbike không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng cho một tương lai giao thông không còn giới hạn bởi mặt đất. Mặc dù còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, từ phạm vi bay, độ an toàn, tính pháp lý của phương tiện cho đến giá thành sản phẩm, nhưng một điều chắc chắn: Airbike đang mở ra một chương mới cho giấc mơ bay cá nhân của nhân loại.

(Theo Carscoops)

