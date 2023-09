Theo Thời báo Phố Wall, khi tìm kiếm một bộ phim nào đó trên TikTok, ban đầu người dùng chỉ nhìn thấy những video do người hâm mộ chỉnh sửa mà không thấy clip nào của phim. Thuật toán của TikTok sau đó sẽ gợi ý trích đoạn 90 giây trên thẻ For you. Càng xem nhiều, nền tảng gợi ý càng nhiều.

Các luật sư và học giả luật đều cho rằng những tài khoản này đã vi phạm luật bản quyền và tài sản sở hữu trí tuệ của các hãng phim, đài truyền hình. Đó là lý do vì sao tên phim thường không xuất hiện trong bài đăng.

TikTok là nơi xuất hiện trái phép nhiều phim, chương trình có bản quyền. (Ảnh: ABC News).

Những tài khoản kể trên thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, bình luận, thích và lượt xem nhưng dường như không kiếm tiền từ clip vì không có bài viết được tài trợ hay quảng cáo trả tiền khác. Video có thể dài tới 10 phút, nhưng đa phần kéo dài từ 2 đến 3 phút.

Ngày càng nhiều người trưởng thành Mỹ tìm đến TikTok để giải trí. Theo hãng nghiên cứu Insider Intelligence, tổng lượng phút sử dụng hằng ngày của TikTok đã vượt qua Instagram. Thuật toán mạnh mẽ của TikTok gợi ý người dùng nên ăn gì, uống gì, mua gì, xem gì. Với khả năng phân phối nội dung rộng rãi, khó có thể bỏ qua TikTok. Dù vậy, các xưởng phim thường không chia sẻ toàn bộ phim hay chương trình lên nền tảng này.

Khi lấp đầy khoảng trống đó, những tài khoản ẩn danh đã tìm cho mình đối tượng khán giả lớn. Jaycee Hughes, kỹ sư âm thanh 30 tuổi tại Chicago, là một trong số đó. Anh đăng ký vài dịch vụ streaming, bao gồm Netflix và Hulu, nhưng lại thích xem trên TikTok vì thuật toán hiển thị nhiều chương trình giải trí, anh không phải tìm kiếm chúng trên các ứng dụng khác.

“Tôi không bật TV thường xuyên như trước vì mọi thứ đều có trong lòng bàn tay”, anh nói thêm.

Theo các luật sư, kiểm soát nội dung bản quyền trên mạng xã hội không hề dễ. Những bài đăng này cũng làm lợi cho studio vì nó mang đến lượng khán giả mới cho nội dung của họ. Peacock nằm trong số các nhà cung cấp dịch vụ streaming đang thử nghiệm xây kênh trên TikTok khi tải toàn bộ các tập phim “Killing It” và “Love Island USA”.

Hiệp hội Điện ảnh (MPA) và Liên minh Sáng tạo và giải trí (ACE) giải quyết vi phạm bản quyền trên quy mô thương mại, toàn cầu nhưng không theo từng bộ phim, theo Jan van Voorn, Giám đốc bảo vệ nội dung toàn cầu tại MPA. “Tôi chắc chắn vi phạm bản quyền sẽ không bao giờ biến mất”, van Voorn – kiêm giám đốc ACE – nhận xét. “Luôn cần hành động để duy trì nó ở mức quản lý được”.

Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số được thông qua năm 1998 bảo vệ các công ty Internet trước sự trừng phạt nếu người dùng của họ đăng nội dung bản quyền lên nền tảng. Vì vậy, các nhà làm phim, sản xuất chương trình hay tác giả cá nhân phải tự mình theo dõi nền tảng và gửi đơn khiếu nại nếu phát hiện tác phẩm của mình trên này.

“Miễn là nền tảng hành động nhanh chóng để gỡ bỏ nội dung vi phạm ngay khi được báo cáo, nền tảng sẽ được bảo vệ”, Aaron Moss, một luật sư bản quyền tại Los Angeles (Mỹ) cho biết.

TikTok khẳng định cấm nội dung vi phạm quyền tài sản sở hữu trí tuệ và cung cấp cách thức để chủ sở hữu bản quyền báo cáo vi phạm.

Theo Anupam Chander, Giáo sư luật và công nghệ Đại học luật Georgetown, một số công ty giải trí có thể không phàn nàn về những clip trên mạng vì TikTok giúp tăng độ phổ biến của nội dung, thu hút sự quan tâm.

Dù vậy, bản thân người đăng tải lại dùng thủ thuật chia nhỏ clip rồi trộn lẫn với nội dung khác để tránh bị phát hiện. Họ cũng không thường đăng hết phim khiến khán giả chỉ xem được lưng chừng. Ngoài ra, họ còn “mua” người theo dõi để tài khoản có vẻ nổi tiếng, thao túng thuật toán gợi ý của TikTok.

Michaela Bennett, thư ký tòa án 26 tuổi ở London (Anh), chia sẻ cô xem mọi thứ hiện ra trên TikTok, bao gồm các chương trình truyền hình Mỹ và phim khó tìm ở Anh. Cô còn thích đọc bình luận trên clip, thường là kêu gọi chủ kênh mau chóng đăng thêm video và bàn luận về nội dung. “Rất thú vị khi biết mọi người cũng cảm thấy giống như bạn hay có ý kiến khác biệt”, cô nói.

Alex Friedman, nhà đầu tư kiêm cố vấn startup 31 tuổi tại Texas (Mỹ), là thuê bao của Netflix, Hulu, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+… Tuy nhiên, cô vẫn dùng TikTok vì xem dễ hơn, không phải tìm kiếm.

(Theo WSJ)