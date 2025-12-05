Với lực lượng 841 vận động viên tham dự 47 môn thi, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đạt từ 91 đến 110 Huy chương Vàng và giữ vững ngôi vị dẫn đầu tại SEA Games 33. SCTV cam kết tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng bằng việc truyền dẫn ổn định, hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động từ Thái Lan. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn hành trình tranh tài của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Phương Dung