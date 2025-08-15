Hôm nay (15/8), Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng) và các bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi, ngụ Đồng Nai), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi, ngụ TPHCM) cùng về tội “Hành hạ người khác”.

Phiên tòa được xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa.

Theo nội dung vụ việc, mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi, mồ côi, sống lang thang, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh do bị cáo Giáp Thị Sông Hương làm chủ.

Quá trình chăm sóc trẻ, bị cáo Cẩm và Tuyền đánh đập, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp các bé sơ sinh hoặc vài tháng tuổi…

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (áo xanh) và bị cáo Trang Mỹ Nhanh (áo kẻ) khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Bảo mẫu Nhanh thường sử dụng cây lược, cây chổi, tay, chân, chiếc muỗng (loại sử dụng múc canh) đe dọa, đánh các cháu. Nhiều trường hợp bà Nhanh còn sử dụng dầu gió cho vào miệng của một số cháu bé.

Đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương là chủ cơ sở, trực tiếp chứng kiến các bảo mẫu bạo hành trẻ, bị cáo không ngăn cản mà còn hành hạ, đánh đập các cháu như: dùng bìa các tông, dùng cây lược, khay nhựa, chổi để đánh; dùng tay nắm áo, xách và kéo các cháu; ôm ném các cháu khi tắm, ngủ.

Mái ấm Hoa Hồng có 12 nhân viên bảo mẫu và hai nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng đến 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Trong khi đó, giấy phép hoạt động chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 39 trẻ.

Trước khi vụ việc được phát giác, cơ sở này của bị cáo Giáp Thị Sông Hương khá nổi tiếng và nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân.