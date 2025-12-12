Thẩm phán Đinh Quốc Trí ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKS tham gia phiên tòa gồm có bà Trần Thị Lan Phương, kiểm sát viên cao cấp; ông Nguyễn Thành Chung, kiểm sát viên trung cấp.

Vụ án này có 23 người bị đưa ra xét xử về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ông Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Cáo buộc cho rằng với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, cấu kết với ông Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Ông Phạm Văn Cách

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu kế toán trưởng) nhiều lần đưa hối lộ số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Trong khi đó, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty dược Sơn Lâm, thực hiện theo chỉ đạo của bị can Phạm Văn Cách, ông Lê Văn Tình đã giúp sức cho ông Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Cách, ông Tình đã thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty dược Sơn Lâm không bị gây khó khăn.

Với vai trò là Kế toán trưởng Công ty LanQ, bà Nguyễn Thúy Kim cũng có hành vi giúp sức cho ông Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trên.

Trong vụ án này, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách.

Việc nhận hối lộ của ông Lộc được xác định là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Văn Chuân dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc đã nhiều lần nhận tiền giúp cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, tổng số tiền là 46 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, với vai trò là giám đốc, người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, bà Trương Thị Thu Hương đã nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách trong quá trình bệnh viện ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc của Công ty dược Sơn Lâm...