Ngày 8/9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Có 45 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Trong số 29 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 5 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, cựu Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam), Hoàng Thị Lê Hạnh (SN 1980, trưởng phòng).

Bị cáo Phạm Thái Hà (SN 1976, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ông Phạm Thái Hà. Ảnh: Bộ Công an

Cáo trạng của VKSND Tối cao cho rằng, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh: Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT, ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Ông Nguyễn Duy Hưng còn trực tiếp gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Hưng đã chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn tìm, mời hoặc công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ GTVT và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Bị cáo này còn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại các dự án.

Sai phạm của ông Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Theo VKSND Tối cao, hành vi của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến việc nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.