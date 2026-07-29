Ông Đoàn Bảo Châu bị đưa ra xét xử vắng mặt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Lưu Ngọc Cảnh. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa có kiểm sát viên Bùi Thị Thu Huyền.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử vắng mặt đối với ông Đoàn Bảo Châu.

Theo cáo buộc, ông Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”. Quá trình quản lý tài khoản này, từ năm 2016-2021, ông Châu quay trực tiếp và phát tán các video có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội.

Cáo buộc cho rằng hành vi của ông Đoàn Bảo Châu nhằm tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống chính quyền.

Trước đó, vào ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Nội dung tin báo: Đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” và Facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Hành vi có dấu hiệu tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 BLHS.

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến ngày 30/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Đoàn Bảo Châu. Do ông Châu bỏ trốn nên ngày 25/7/2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã.