Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đoàn Bảo Châu (SN 1968; hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội danh nêu trên.

Đối tượng bị truy nã. Ảnh: CACC.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, TP Hà Nội; SĐT: 0692.194.084 - 0977.542.592); cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook “Công an TP Hà Nội” để được xử lý theo quy định pháp luật.