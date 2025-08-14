Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đoàn Bảo Châu (SN 1968; hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội danh nêu trên.
Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, TP Hà Nội; SĐT: 0692.194.084 - 0977.542.592); cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook “Công an TP Hà Nội” để được xử lý theo quy định pháp luật.