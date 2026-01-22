Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chủ trì cuộc họp, tham dự có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Trung tâm Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, hiện nay trên cả nước còn nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vẫn sống trong những ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước thiên tai. Do tập trung kinh phí cho chữa bệnh, cũng như không có khả năng lao động, các gia đình này không thể tích lũy để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở nếu không có sự hỗ trợ từ nhà nước và cộng đồng.

Theo đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 988 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên phạm vi cả nước trong năm 2026.

Dự kiến kinh phí là 47 tỷ 640 triệu đồng, trong đó xây mới 600 căn nhà với mức 60 triệu đồng/căn, sửa chữa 388 nhà với kinh phí 30 triệu đồng/căn. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2026.

Cuộc họp về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với dự kiến phương án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin bảo đảm phù hợp với nhu cầu rà soát. Đồng thời, các đại biểu đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát, tổng hợp đầy đủ nhu cầu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cơ sở báo cáo của từng địa phương để phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện phương án hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đánh giá cao những ý kiến, phát biểu của các bộ, ngành tại cuộc họp; đồng thời cho biết cơ quan chủ trì sẽ tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cũng lưu ý trong quá trình thực hiện, đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các địa phương rà soát kỹ tránh bỏ lọt đối tượng thụ hưởng.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà khẳng định: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhóm nạn nhân chất độc da cam/dioxin là một việc làm ý nghĩa, góp phần giúp họ cải thiện điều kiện sống”.