Có xóa được lịch sử giao dịch ngân hàng không?

Câu trả lời là không. Theo quy định hiện hành, các ngân hàng không được cung cấp chức năng xóa lịch sử giao dịch trên ứng dụng hay website như một dịch vụ dành cho khách hàng. Khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp đều không thể tự ý xóa, chỉnh sửa hoặc thay đổi dữ liệu giao dịch đã phát sinh.

Ngân hàng chỉ xóa thông tin lịch sử giao dịch gắn với một thẻ hoặc tài khoản cụ thể trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy thẻ hoặc đóng tài khoản, và ngay cả khi đó dữ liệu vẫn được lưu trữ nội bộ theo thời hạn luật định chứ không bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

Điều mà khách hàng có thể chủ động thực hiện là xóa hiển thị thông báo biến động số dư trên app hoặc ẩn một số giao dịch khỏi danh sách xem trên thiết bị cá nhân. Đây chỉ là thao tác ẩn ở giao diện người dùng, hoàn toàn không tác động đến dữ liệu gốc đang được lưu trên máy chủ ngân hàng.