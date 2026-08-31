Có xóa được lịch sử giao dịch ngân hàng không?
Câu trả lời là không. Theo quy định hiện hành, các ngân hàng không được cung cấp chức năng xóa lịch sử giao dịch trên ứng dụng hay website như một dịch vụ dành cho khách hàng. Khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp đều không thể tự ý xóa, chỉnh sửa hoặc thay đổi dữ liệu giao dịch đã phát sinh.
Ngân hàng chỉ xóa thông tin lịch sử giao dịch gắn với một thẻ hoặc tài khoản cụ thể trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy thẻ hoặc đóng tài khoản, và ngay cả khi đó dữ liệu vẫn được lưu trữ nội bộ theo thời hạn luật định chứ không bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.
Điều mà khách hàng có thể chủ động thực hiện là xóa hiển thị thông báo biến động số dư trên app hoặc ẩn một số giao dịch khỏi danh sách xem trên thiết bị cá nhân. Đây chỉ là thao tác ẩn ở giao diện người dùng, hoàn toàn không tác động đến dữ liệu gốc đang được lưu trên máy chủ ngân hàng.
Vì sao ngân hàng không cho phép xóa lịch sử giao dịch?
Bằng chứng đối soát, giải quyết tranh chấp: Lịch sử giao dịch là căn cứ duy nhất để xác nhận một khoản tiền đã được chuyển đi hay nhận về. Khi xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc tranh chấp tài chính, đây là dữ liệu để ngân hàng xử lý, hỗ trợ khách hàng.
Phòng chống gian lận, rửa tiền: Dữ liệu giao dịch chi tiết, không thể chỉnh sửa giúp phát hiện sớm các hoạt động bất thường, hạn chế nguy cơ tài khoản bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Yêu cầu bắt buộc từ Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định pháp luật Việt Nam, các tổ chức tín dụng bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu giao dịch của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định để phục vụ công tác thanh tra, giám sát.