Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - ông Trương Quốc Huy cho biết trong quý I, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 22,43% kế hoạch năm 2025. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 8.560 tỷ đồng, tăng 266% so với cùng kỳ, bằng 40,8% dự toán Trung ương giao. Từ ngày 1/1-31/3, tỉnh thu hút được 32 dự án đầu tư, điều chỉnh tăng vốn 15 dự án, điều chỉnh các dự án khác 626 triệu USD, bằng 997% so với cùng kỳ năm trước. Phân bổ vốn đầu tư công theo quyết định của Chính phủ là 10.664 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư vốn 17.382 tỷ đồng theo ngân sách địa phương. Hết tháng 3, tỉnh giải ngân được 2.719 tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh Hà Nam phấn đấu năm 2025 tăng trưởng trên 10,5%, giải ngân 100% đầu tư công.