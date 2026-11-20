Trong "Xóm nhỏ" tập 21, để đánh lạc hướng không cho Trâm phát hiện cảnh bố mình đang tình tứ bên bà Phẩm, Phong đã bất ngờ trao cho cô một nụ hôn ngay tại công viên khiến Trâm ngỡ ngàng.

Trong tập 21 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 20/11, sau nhiều ngày được bà Phẩm (Thanh Tú) tận tình giúp đỡ, mối quan hệ giữa ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) và bà chủ trọ đã trở nên gần gũi, ấm áp hơn hẳn. Vừa ân cần bóp vai cho bà Phẩm, ông Đô vừa bày tỏ tình cảm đầy chân thành: "Giá mà luôn luôn được chăm sóc cho bà, rồi bà chăm sóc cho tôi thì thích nhỉ?".

Nghe lời tỏ tình mộc mạc của ông Đô, bà Phẩm thừa nhận trong lòng cũng rất quý mến ông nhưng vẫn còn e ngại phản ứng từ phía Trâm (Lê Lưu Ly). Vì vậy, bà đề nghị hôm nào cả hai sẽ rủ Trâm cùng đi uống cà phê để nói chuyện.

Trâm ngỡ ngàng trước nụ hôn của Phong.

Ở một diễn biến đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần kịch tính khác, trong lúc Phong (Hà Thành) và Trâm đang thực hiện buổi chụp ảnh tại công viên, Phong vô tình phát hiện ông Đô và bà Phẩm đang có những cử chỉ tình cảm gần đó. Để ngăn không cho Trâm nhìn thấy cảnh tượng này và tránh gây thêm hiểu lầm căng thẳng, Phong đã nhanh trí kéo Trâm lại và trao cho cô một nụ hôn bất ngờ ngay giữa công viên.

Cú khóa môi đột ngột khiến Trâm vừa ngỡ ngàng vừa không giấu nổi cảm xúc lâng lâng hạnh phúc vì nụ hôn đầu. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Trâm lập tức "tụt hứng" khi vừa về tới xóm trọ đã thấy cô chị họ Duyên tìm đến tận phòng yêu cầu nói chuyện riêng.

Duyên sẽ giở trò gì hay nói ra bí mật nào khi đối mặt trực tiếp với Trâm? Chuyện tình cảm của hai bố con ông Đô và Trâm sẽ rẽ sang hướng nào? Diễn biến chi tiết tập 21 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.