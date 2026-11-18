Trong tập 19 "Xóm nhỏ", Trâm bất ngờ gặp lại cô chị họ từng lừa tiền mình rồi cao chạy xa bay ngay tại studio áo cưới.

Trong tập 19 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 18/11, biết tin Trâm (Lê Lưu Ly) sắp làm mẫu ảnh tại cùng nơi Duyên (Thùy Dương) đang cộng tác, Phong (Hà Thành) cố tình vẽ ra đủ mọi trở ngại với hy vọng khiến cô nản chí mà từ bỏ. Thế nhưng, trái với tính toán của anh, Trâm lại tỏ ra vô cùng quyết tâm học hỏi và muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới. Dù vậy, cô nàng cũng tinh ý nhận ra thái độ khác lạ của Phong nên thẳng thắn gặng hỏi xem anh có chuyện gì đang che giấu.

Duyên không vui khi biết Phong giới thiệu Trâm.

Khi tới studio áo cưới để làm việc cùng người mẫu chính, Trâm không khỏi bất ngờ khi nhận ra đối tác đứng cạnh mình không ai khác chính là chị họ Duyên (Thuỳ Dương). Rơi vào tình huống chạm mặt trớ trêu nhưng Duyên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Nhận thấy chủ thương hiệu áo cưới tỏ ra hài lòng với Trâm và hỏi ý kiến đánh giá, Duyên khéo léo dành nhiều lời khen có cánh cho em họ, đồng thời hứa sẽ tận tình hướng dẫn thêm để mang lại làn gió mới cho studio. Tuy nhiên, ngay khi nghe tin chính Phong là người đã giới thiệu Trâm tới buổi chụp mẫu này, sắc mặt Duyên lập tức biến đổi.

Ở một diễn biến khác tại xóm trọ, vì bận đi làm nên Trâm gọi điện nhờ Long (Long Hoàng) mua đồ ăn trưa cho bố, nào ngờ anh lại vô tư "sai truyền" Phong. Cùng lúc đó, căng thẳng giữa Trâm và bà Phẩm (Thanh Tú) lại tiếp tục bùng lên xoay quanh chuyện chăm sóc ông Đô (NSƯT Hoàng Hải).

Để hóa giải tình thế khó xử, Phong đành đứng ra thừa nhận chính mình đã mạo danh Trâm để nấu cháo mang sang cho ông Đô. Xâu chuỗi lại mọi sự quan tâm âm thầm bấy lâu nay của anh chàng hàng xóm, Trâm không giấu nổi sự bối rối và thẳng thắn chất vấn: "Vậy anh làm mọi chuyện là vì tôi? Anh có ý gì với tôi à?".

Phong sẽ trả lời câu hỏi trực diện của Trâm thế nào? Duyên sẽ làm gì khi nhận ra mối liên hệ giữa Phong và em họ? Diễn biến chi tiết tập 19 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.