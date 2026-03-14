Hòn đá lạ thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Ảnh: Siamrath

Ngày 12/3, tại cửa hàng tạp hoá trên đường Anonak, thuộc khu vực đô thị Kalasin, tỉnh Kalasin (Thái Lan), nhiều người liên tục ra vào. Bên cạnh việc mua sắm, nhiều người dừng lại trước một hòn đá lạ được đặt trang trọng và được chủ cửa hàng gọi là đá vua ếch.

Hòn đá có hình dáng khá giống một con ếch đang ngồi; phần đầu, miệng, cằm, mắt và chân khá rõ, theo Siamrath. Ông Thitiphong Samran-ong (70 tuổi), một khách quen của cửa hàng, chia sẻ lần đầu nhìn thấy hòn đá, ông đã rất bất ngờ.

"Tôi chưa từng thấy hòn đá nào có hình dạng giống con vật tự nhiên như vậy. Từ đầu, mắt, miệng đến chân đều giống ếch. Bề mặt lại rất nhẵn mịn", ông nói.

Theo ông Thitiphong, mỗi lần đến mua hàng ông đều ghé xem hòn đá. Gần đây, ông nhận thấy một điều khá kỳ lạ: trên phần đầu và thân hòn đá xuất hiện những vệt màu vàng.

"Trước đây tôi không thấy các vệt này. Chủ cửa hàng nói rằng chúng bắt đầu xuất hiện sau tết Nguyên đán vừa qua. Điều đó khiến nhiều người rất tò mò", ông cho biết.

Chia sẻ về nguồn gốc hòn đá, ông Kamon - chủ cửa hàng, kể rằng khoảng 15 năm trước, ông mắc bệnh tim và phải phẫu thuật. Trong thời gian nghỉ dưỡng, một người quen đã mang đến hòn đá này, nặng khoảng 60kg và đề nghị bán với giá 10.000 baht (hơn 8 triệu đồng).

"Hình dáng hòn đá rất lạ. Lúc đó tôi có cảm giác như có điều gì đó thôi thúc, nên quyết định mua ngay", ông kể.

Sau khi mua về, ông đặt tên cho hòn đá là "đá vua ếch" và đặt trong cửa hàng. Thời gian sau đó, sức khỏe của ông dần ổn định, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Vì vậy, ông tin rằng hòn đá mang lại may mắn.

Theo ông Kamon, trong quan niệm của người Hoa, ếch và cóc là biểu tượng của sự giàu có và trường thọ. Nhiều cửa hàng thường đặt tượng cóc ba chân để cầu tài lộc và cải thiện phong thủy.

Chủ cửa hàng cho biết ông thường lau rửa hòn đá bằng nước sạch, mỗi tuần một lần.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất là sự xuất hiện của các vệt vàng trên bề mặt hòn đá trong thời gian gần đây. Khi ánh đèn chiếu vào, bề mặt hòn đá phản chiếu ánh sáng khiến nhiều người cảm giác như con ếch đang phát sáng.

Nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn thu hút không ít người hiếu kỳ kéo đến xem, chạm tay vào hòn đá và quan sát các vệt trên bề mặt để tìm con số may mắn.

Cho đến nay chưa có cơ quan khoa học nào xác nhận nguồn gốc đặc biệt của hòn đá hay giải thích chính xác nguyên nhân xuất hiện các vệt vàng.