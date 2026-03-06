Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cấp cứu thành công một bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than kèm các loại lá trong phòng kín.

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: CTV

Trước đó, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc của bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân (49 tuổi, trú tại xã Hậu Lộc) trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, tím tái toàn thân, nôn nhiều, có dấu hiệu suy hô hấp, chỉ số SpO2 giảm và ý thức suy giảm.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân ngộ độc khí CO kèm rối loạn chuyển hóa nước - điện giải.

Theo gia đình, trước đó người này bị cảm cúm nên đã xông than cùng các loại lá trong phòng kín.

Sau khi được điều trị tích cực theo phác đồ, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không xông than, đốt củi trong phòng kín để tránh nguy cơ ngộ độc khí CO, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.