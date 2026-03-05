Sáng 5/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận điều trị cho tổng cộng 83 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, có 9 trường hợp theo dõi tại nhà.

Số liệu được bệnh viện cập nhật đến 20h30 ngày 4/3, đến sáng nay chưa ghi nhận trường hợp nhập viện mới. Sau khi được điều trị, hầu hết các bệnh nhân đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Trong số các trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có nhiều ca là trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Linh Chi

Những bệnh nhân trên lần lượt nhập viện từ hôm 3/3, có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại tiệm không tên ở địa chỉ số 13 đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng, bệnh viện nơi điều trị bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho ca nặng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tại cơ sở bán bánh mì nghi gây ngộ độc thực phẩm trên và tiến hành lấy các mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, ngành chức năng địa phương đã yêu cầu tiệm bánh mì liên quan tạm ngưng hoạt động.