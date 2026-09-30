Khi công nghệ kết nối đổi thay, một hành trình giao tiếp xa xỉ mới mở ra

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ của hạ tầng viễn thông. Sau khi 2G dừng hoạt động, 3G tiếp tục nằm trong lộ trình thu hẹp, nhường chỗ cho 4G và 5G - những nền tảng kết nối phù hợp hơn với nhu cầu của một thế hệ người dùng mới. Với phần lớn thiết bị di động, đây đơn thuần là một bước chuyển công nghệ. Nhưng với những chiếc điện thoại xa xỉ được tạo ra để đồng hành lâu dài cùng chủ nhân, câu chuyện lại mang một sắc thái khác.

Một chiếc đồng hồ cơ hay món đồ da cao cấp có thể được gìn giữ qua nhiều năm mà vẫn giữ nguyên giá trị. Điện thoại xa xỉ XOR cũng được chế tác với tinh thần tương tự: vật liệu bền bỉ, thiết kế vượt thời gian và kỹ nghệ hoàn thiện đòi hỏi độ chính xác cao. Khác biệt nằm ở chỗ một chiếc điện thoại luôn tồn tại trong mối liên hệ với hạ tầng viễn thông bên ngoài. Với XOR X1, sự thay đổi ấy không làm mất đi giá trị của một vật phẩm đã đồng hành cùng chủ nhân qua nhiều năm. Điều thay đổi chỉ là môi trường kết nối xung quanh thiết bị. Bởi vậy, với XOR, câu chuyện không nằm ở việc thay thế một thế hệ cũ, mà ở cách tiếp nối những giá trị đã được hình thành trong một bối cảnh công nghệ mới. Và đó cũng là nền tảng để XOR Titanium X2 tiếp tục hành trình mà dòng XOR Titanium X1 đã bắt đầu.

XOR Titanium X2 - tiếp nối DNA của XOR trên nền tảng 4G

Đặt XOR Titanium X1 bên cạnh phiên bản mới, XOR không xem đó là sự thay thế thiết bị tiền nhiệm, mà là tiếp nối một hành trình trải nghiệm ý nghĩa với phương thức giao tiếp xa xỉ.

Những giá trị về thiết kế, chất liệu, cảm giác sử dụng và dấu ấn cá nhân vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Sự chuyển dịch từ dòng X1 sang X2 không đơn thuần là đổi một thiết bị cũ lấy một sản phẩm mới. Đó là sự tiếp nối trải nghiệm XOR trên nền tảng 4G, trong khi những giá trị làm nên bản sắc thương hiệu vẫn được giữ lại.

XOR Titanium X2 tiếp tục mang ngôn ngữ thiết kế Anh Quốc đặc trưng của thương hiệu: những đường cong công thái học và cảm giác cầm nắm được đặt ở vị trí trung tâm của trải nghiệm. Máy sử dụng các nguyên liệu cao cấp giá trị như vàng hồng 18K Thuỵ Sĩ, titanium Grade 5, kết hợp mặt kính sapphire, gốm ceramic và các loại da tuyển chọn, sau đó được hoàn thiện thủ công bởi những bàn tay người thợ Anh Quốc lành nghề. Những vật liệu ấy không được sử dụng như một cách phô diễn sự xa xỉ, mà để tạo nên chiều sâu trong từng điểm chạm: chắc chắn nhưng tinh tế, tối giản nhưng không đơn điệu.

Bên cạnh kỹ nghệ chế tác, quyền riêng tư tiếp tục là một trong những giá trị quan trọng tạo nên XOR Titanium X2. Được vận hành trên hệ điều hành riêng, kết hợp nền tảng XOR-Shield với nhiều lớp bảo vệ như tường lửa SIM, tường lửa baseband, bộ lọc tin nhắn và khả năng nhận biết trạm BTS giả. Với những khách hàng sử dụng điện thoại cho các cuộc trao đổi quan trọng trong công việc và đời sống cá nhân, sự an tâm khi thực hiện một cuộc gọi hay gửi một tin nhắn là một phần không thể tách rời của trải nghiệm. Bởi vậy, từ X1 đến X2, điều thay đổi là nền tảng kết nối, còn những giá trị cốt lõi về chế tác, bảo mật và sự riêng tư vẫn được tiếp nối nguyên vẹn.

Lên đời XOR Titanium X2 – tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc XOR

Để đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển tiếp giữa hai thế hệ sản phẩm, XOR Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ lên đời XOR Titanium X2 dành cho khách hàng đang sở hữu thế hệ XOR Titanium X1. Theo đó, khách hàng đang sở hữu đời X1 có thể mang thiết bị tới XOR Boutique để được kiểm tra và tư vấn dòng X2 phù hợp. Tùy theo mẫu XOR Titanium X2 lựa chọn và điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ dao động từ 35 triệu đồng đến 280 triệu đồng.

Với XOR, việc thu lại X1 là một bước chuyển tiếp giữa hai thế hệ sản phẩm: trân trọng những gì đã đồng hành cùng khách hàng, đồng thời mở ra một trải nghiệm phù hợp hơn với hạ tầng viễn thông hiện tại. Với XOR, việc 2G khép lại là một bước chuyển: từ một thế hệ kết nối sang thế hệ tiếp theo, trong khi những giá trị đã tạo nên mối liên hệ giữa sản phẩm và chủ nhân vẫn được gìn giữ.

Chương trình “Thu X1 hỗ trợ đổi X2” hiện được áp dụng tại XOR Boutique - 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội.

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Thanh Loan