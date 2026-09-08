Sau khi khai tử mạng 2G, những dòng điện thoại “cục gạch” không hỗ trợ 4G sẽ không sử dụng được ở mạng Viettel và những dòng điện thoại “cục gạch” không hỗ trợ 3G trở lên sẽ không sử dụng được ở mạng VinaPhone và MobiFone.

Theo thông tin từ Cục Tần số Vô tuyến điện, ngày 9/9, Bộ KH&CN sẽ đấu giá quyền sử dụng tần số ở băng tần 900 - 915 MHz và 945 - 960 MHz sau khi khai tử mạng 2G để dành cho các nhà mạng phát triển mạng 4G, 5G.

Trước đó, Bộ KH&CN đã công bố phương án đấu giá băng tần 900 MHz với giá khởi điểm hơn 1.056 tỷ đồng cho mỗi khối, thời hạn sử dụng 15 năm.

Băng tần 900 MHz được chia thành ba cặp khối gồm C3-C3', C4-C4' và C5-C5', mỗi khối có độ rộng 2x5 MHz. Cụ thể, ba khối tương ứng với các dải tần 900-905/945-950 MHz, 905-910/950-955 MHz và 910-915/955-960 MHz.

Đơn vị tham gia có thể bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên. Mỗi doanh nghiệp được đăng ký mua tối đa hai cặp khối băng tần. Giá khởi điểm của mỗi cặp khối băng tần là 1.056 tỷ đồng.

Bước giá được quy định là 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký đấu giá một khối băng tần phải đặt trước 55 tỷ đồng.

Theo các nhà mạng, băng tần 900 MHz vừa được thu hồi sau khi các nhà mạng khai tử mạng 2G. Đây là băng tần thấp, có khả năng truyền sóng xa, vùng phủ rộng. Băng tần này sẽ giúp nhà mạng tăng cường vùng phủ sóng 4G và 5G.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021- 2023, tầm nhìn năm 2050 đưa ra định hướng về phát triển hạ tầng viễn thông, trong đó yêu cầu thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động cũ (2G/3G).

Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) đã ban hành thông tư về quy hoạch băng tần 1800 MHz và 900 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 24/6/2024, tạo sở cứ pháp lý cho lộ trình dừng công nghệ di động cũ và phổ cập điện thoại thông minh.

Theo đó, từ ngày 26/10/2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M) hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Như vậy, hệ thống thông tin di động 2G được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15/9/2026, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Theo đó, các nhà mạng di động tại Việt Nam phải ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không hợp quy nhập mạng mới để ngắt sóng 2G từ tháng 10/2024 và dừng hẳn công nghệ 2G từ tháng 9/2026.

Theo bà Vũ Thu Hiền, Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch Tần số (Cục Tần số vô tuyến điện), sở dĩ sau tháng 9/2024 cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp thêm 2 năm trên băng tần 900 MHz để cung cấp dịch vụ thoại trên nền tảng 2G cho thuê bao 3G, 4G non-VoLTE bởi nhiều thuê bao smartphone 3G, 4G thời kỳ đầu, chưa tích hợp VoLTE - tính năng trao đổi qua nền tảng 4G. Vì thế, những thuê bao này sẽ sử dụng dịch vụ thoại qua nền tảng 2G, 3G cho đến tháng 9/2026.

Như vậy, sau khi tắt sóng 2G thì Viettel chỉ còn công nghệ 4G và 5G bởi trước đó nhà mạng này đã khai tử mạng 3G.

Trong khi đó, VNPT và MobiFone chỉ tắt mạng 2G nên sẽ có còn song song 3 công nghệ là 3G, 4G và 5G.

Như vậy, những dòng điện thoại “cục gạch” không hỗ trợ 4G sẽ không sử dụng được ở mạng Viettel và những dòng điện thoại “cục gạch” không hỗ trợ 3G trở lên sẽ không sử dụng được ở mạng VinaPhone và MobiFone.

Điều mà các nhà mạng phải làm sau khi khai tử mạng 2G sẽ phải nhanh chóng tăng cường vùng phủ sóng 4G và 5G để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.