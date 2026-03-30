Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng phát triển tại Việt Nam, nhu cầu dán phim cách nhiệt không chỉ dừng ở yếu tố chống nắng đơn thuần mà đã mở rộng sang các tiêu chí về an toàn, tầm nhìn và trải nghiệm lái. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng băn khoăn trước thực tế phim giá rẻ có thể có chất lượng không đảm bảo, trong khi các dòng phim cao cấp thường có mức chi phí khá cao.

Trước vấn đề này, Đặng Gia Auto mang tới các dòng phim XSolar Film với mức giá hợp lý, cân bằng giữa hiệu suất và giá tiền.

XSolar Film - phim cách nhiệt nano ceramic cho xe hơi

Theo Đặng Gia Auto, XSolar Film là dòng phim cách nhiệt ứng dụng công nghệ nano ceramic, với nguyên liệu được nhập khẩu từ Mỹ và sản xuất tại nhà máy đặt tại Trung Quốc. Việc tối ưu quy trình sản xuất và địa điểm nhà máy giúp XSolar Film duy trì chất lượng ổn định trong khi vẫn kiểm soát tốt chi phí, từ đó tạo ra mức giá phù hợp với phân khúc trung cấp.

XSolar Film được phát triển để trở thành giải pháp cách nhiệt toàn diện, phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng và tình trạng thường xuyên phải đỗ xe ngoài trời tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của XSolar Film nằm ở việc ứng dụng công nghệ nano ceramic. Nhờ cấu trúc hạt ceramic siêu nhỏ, phim có khả năng cản nhiệt hiệu quả mà không gây cản trở tầm nhìn, đồng thời duy trì độ bền ổn định theo thời gian.

Bên cạnh khả năng cách nhiệt, XSolar Film còn được chú trọng ở yếu tố chống lóa, đặc biệt khi xe di chuyển dưới ánh nắng gắt hoặc gặp đèn pha từ xe đối diện. Lớp phim giúp giảm chói, hỗ trợ người lái quan sát rõ ràng hơn, từ đó nâng cao an toàn khi lái xe.

XSolar Film sử dụng lớp keo chất lượng cao, giúp bề mặt phim sau khi dán đạt độ trong cao, không gây mờ đục kính lái. Ngay cả trong điều kiện trời mưa, kính xe vẫn giữ được độ trong cần thiết, hạn chế tình trạng đọng nước hay sương mờ.

Giá tốt trong phân khúc

XSolar Film được định vị là dòng phim giá tốt trong phân khúc, mang lại trải nghiệm sử dụng chất lượng với mức chi phí dễ tiếp cận.

Là đơn vị nhập khẩu và phân phối XSolar Film, Đặng Gia Auto cam kết đảm bảo chất lượng phim đồng đều đến tay người tiêu dùng.

Với định hướng phát triển bền vững, XSolar Film không chỉ hướng đến người dùng cá nhân mà còn là lựa chọn phù hợp cho các garage và trung tâm chăm sóc xe đang tìm kiếm một dòng phim cách nhiệt có hiệu suất tốt, giá hợp lý và tính ổn định cao.

Giữa thị trường phim cách nhiệt ô tô sôi động, XSolar Film được Đặng Gia Auto định hướng là giải pháp dung hòa giữa công nghệ, hiệu quả sử dụng và chi phí, đúng với sứ mệnh mà doanh nghiệp theo đuổi: mang lại những lựa chọn chất lượng, thực tế và phù hợp hơn cho người tiêu dùng Việt.

Nhập khẩu & phân phối bởi Đặng Gia Co. Ltd.

(Nguồn: Đặng Gia Auto)