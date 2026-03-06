Xe hybrid tăng trưởng mạnh trên thế giới

Năm 2025 được xem là thời điểm bùng nổ của các dòng xe sử dụng năng lượng mới (NEV - xe xanh) trên quy mô toàn cầu, khi người tiêu dùng và các nhà sản xuất dịch chuyển mạnh mẽ sang các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Trong đó, xe hybrid (xe xăng lai điện) nổi lên như một trong những dòng sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất.

Nhiều hãng xe lớn xem hybrid là giải pháp trung gian hiệu quả trước khi chuyển hoàn toàn sang xe thuần điện.

Số liệu bán hàng của các hãng xe cho thấy, doanh số xe hybrid của nhiều thương hiệu lớn đã tăng mạnh trong năm 2025 so với năm trước đó.

Tiêu biểu là Toyota, hãng xe Nhật Bản được xem là người tiên phong trong công nghệ xăng lai điện đã bán ra khoảng 4,43 triệu xe hybrid trên toàn cầu trong năm 2025, tăng khoảng 7% so với năm 2024, chiếm phần lớn trong gần 5 triệu xe điện hóa của hãng, bao gồm cả thương hiệu Lexus.

Honda công bố doanh số các mẫu xe năng lượng mới vượt 992.000 xe trong năm 2025, trong đó hơn 90% là xe hybrid thuộc các dòng CR-V, HR-V, Civic hay Accord... Con số này tăng gần 10% so với năm trước và đạt mức kỷ lục mới của hãng xe Nhật Bản.

Toyota tập trung vào các dòng xe hybrid, trong đó có hybrid cắm sạc PHEV. Ảnh: Motor1

Nhiều hãng lớn như Hyundai, KIA hay Ford cũng liên tục mở rộng danh mục hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải tại các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Không đứng ngoài cuộc, các thương hiệu xe Trung Quốc vốn có thế mạnh về các dòng xe điện hoá cũng nhanh chóng chiếm thị phần. Năm 2025, BYD bán ra hơn 4,6 triệu xe năng lượng mới trên toàn cầu, tăng 8% so với năm trước, tiếp tục duy trì là hãng xe năng lượng mới số 1 thế giới, trong đó có tới hơn một nửa là xe hybrid.

Omoda & Jaecoo (thương hiệu toàn cầu của tập đoàn Chery) cũng ghi dấu mốc quan trọng khi doanh số bán xe cả năm vượt mốc 800.000 chiếc, trong đó doanh số xe năng lượng mới - gồm hybrid HEV, hybrid sạc ngoài PHEV và xe thuần điện EV đạt hơn 200.000 chiếc, chiếm khoảng 1/4 tổng số xe bán ra trên toàn cầu, tăng "khủng" hơn 600% so với cùng kỳ.

Lượng xe năng lượng mới của thương hiệu Omoda & Jaecoo tăng tới hơn 6 lần trong năm 2025 vừa qua. Ảnh: OJV

Theo số liệu của Precedence Research, dung lượng thị trường của dòng xe hybrid năm 2025 đạt 292 tỷ USD và dự báo tăng lên 581 tỷ USD vào năm 2034. Riêng đối với dòng PHEV, dung lượng thị trường đạt gần 158,6 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên tới hơn 353 tỷ USD vào năm 2034.

Những số liệu này không chỉ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường quốc tế mà còn đặt nền móng cho xu hướng xe hybrid và plug-in hybrid (PHEV) lan rộng tại nhiều quốc gia trong thời gian tới, trong đó có Việt Nam.

Dự báo quy mô thị trường xe PHEV thế giới đến năm 2034. Nguồn số liệu: Precedence Research

"Cửa sáng" cho xe PHEV tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sự quan tâm với xe xanh trong năm 2025 liên tục gia tăng. Bên cạnh ô tô điện, xe hybrid từng bước chiếm lĩnh ngôi vị lựa chọn hợp lý cho người dùng đô thị và gia đình bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt, phát thải ít, vận hành ổn định trong môi trường giao thông.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, từ năm 2026, một yếu tố quan trọng bắt đầu tác động rõ rệt đến xu hướng tiêu dùng ô tô của người Việt là chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cả xe hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV) nếu đáp ứng các tiêu chí về mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe xăng cùng loại.

Đây được xem là bước đi nhằm khuyến khích người dân chuyển sang các phương tiện phát thải thấp trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi thị trường tiến tới điện hóa hoàn toàn.

Thực tế từ đầu năm đến nay, nhiều hãng xe đã điều chỉnh lại giá bán các mẫu hybrid, với mức giảm phổ biến từ vài chục triệu đồng, thậm chí có mẫu giảm trên 100 triệu đồng tùy phân khúc. Nhờ đó, khoảng cách giá giữa xe hybrid và xe xăng truyền thống được thu hẹp đáng kể.

Bên cạnh yếu tố giá bán, các quy định về kiểm định khí thải ngày càng chặt chẽ cũng đang ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương tiện của người dùng.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường liên tục được siết lại, khi xe thuần điện “vô can” trước các bài kiểm tra khí thải thì xe hybrid cũng được xem là lựa chọn an toàn hơn so với xe động cơ đốt trong truyền thống khi có mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải thấp, chỉ bằng 30-60% so với xe thuần xăng.

Đặc biệt với hybrid cắm sạc (PHEV), khả năng vận hành thuần điện trong quãng đường ngắn giúp giảm đáng kể lượng khí thải khi di chuyển trong đô thị. Điều này khiến dòng xe này được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp hợp lý, vừa đáp ứng xu hướng giảm phát thải, vừa không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc - yếu tố được cho là quyết định vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện tại Việt Nam.

Ngày càng nhiều mẫu xe plug-in-hybrid PHEV xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở khía cạnh thị trường, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, xe PHEV sẽ là xu hướng mới, thu hút sự chú ý của cả người tiêu dùng, nhất là đối tượng khách hàng trẻ. Khác với hybrid truyền thống chủ yếu dùng mô-tơ điện hỗ trợ động cơ xăng, PHEV có thể sạc và chạy điện thuần với quãng đường khá lớn, mang đến lựa chọn linh hoạt và phù hợp với thực tế di chuyển xa.

"Sức hấp dẫn của PHEV càng rõ nét khi từ năm 2026, thuế phí và chính sách ưu đãi dành cho dòng xe điện hóa này được điều chỉnh nhằm tăng tính cạnh tranh, làm giảm đáng kể chi phí sở hữu tổng thể so với xe xăng cùng phân khúc. Hơn nữa, khi ngày càng nhiều có kinh nghiệm hơn với xe năng lượng mới, PHEV được coi như bước tiếp theo hợp logic trong hành trình chuyển đổi sang vận hành xe 'xanh' và xe thông minh", vị chuyên gia này chia sẻ.

