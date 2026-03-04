Với tầm tiền 500 triệu đồng, tôi có thể chọn các mẫu xe cỡ A hoặc B mới, hai vợ chồng có thể cùng sử dụng. Thế nhưng bản thân tôi lại thích xe gầm cao vì ngồi thoáng, đi xa đỡ mệt, cảm giác vững chãi và hầm hố hơn. Có điều với 500 triệu, mua xe gầm cao mới là điều bất khả thi.

Việc mua xe mới hay xe cũ cũng khiến nhiều người không khỏi phân vân. Ảnh minh hoạ

Lướt các hội nhóm và showroom xe cũ, tôi thấy vài mẫu như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay KIA Sorento sử dụng 6-8 năm có giá rất vừa tầm, ngoại hình lại ổn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc tìm mua một chiếc xe đã qua sử dụng là tôi lại ngại.

Bản thân chưa hề có kinh nghiệm mua và sử dụng ô tô cũ, tôi sợ không may mua phải xe từng đâm đụng, tai nạn, odo tua, xe kém chất lượng… rồi quá trình sử dụng lại phải chăm chút, sửa chữa tốn kém vì xe đã "già", giờ lại thêm chuyện siết kiểm định khí thải, nhiều xe đời cũ bị trả về...

Hiện tại tôi đang khá phân vân giữa việc mua xe mới phân khúc thấp và yên tâm sử dụng vài năm hay mạo hiểm mua một chiếc xe cũ nhưng đổi lại được rộng rãi, nhiều tiện ích hơn. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm.

Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Long Giang (Hà Đông, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!