Đầu tư di trú thường được nhìn nhận là lựa chọn mang tính cá nhân của giới thượng lưu, nhằm sở hữu thêm quốc tịch hoặc quyền cư trú dự phòng. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2026, cách tiếp cận này đang thay đổi khi các chương trình cư trú và quốc tịch theo diện đầu tư (RCBI) dần được tích hợp vào chiến lược tài chính và quản trị rủi ro của nhiều doanh nhân toàn cầu.

Bối cảnh chính trị ngày càng khó đoán, chính sách thuế và quy định di chuyển quốc tế liên tục biến động, quyền cư trú hoặc quốc tịch thứ hai cũng ngày càng mang ý nghĩa rộng hơn đối với nhà đầu tư. Với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, đây là yếu tố giúp duy trì khả năng di chuyển quốc tế, đồng thời tạo điều kiện triển khai hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, quyền cư trú dần được xem như “hạ tầng mềm” hỗ trợ chiến lược mở rộng toàn cầu.

Xu hướng xây dựng “danh mục di trú”

Những biến động gần đây cho thấy các chính sách di trú có thể thay đổi nhanh chóng. Việc chỉ phụ thuộc vào một quốc gia hoặc một chương trình duy nhất có thể làm gia tăng rủi ro nếu quy định bị điều chỉnh đột ngột. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tiếp cận đầu tư di trú theo hướng xây dựng một “danh mục” quyền cư trú và quốc tịch. Mô hình này kết hợp nhiều lựa chọn khác nhau nhằm tăng khả năng linh hoạt trong di chuyển và phân tán rủi ro chính sách.

Một số cá nhân ưu tiên các chương trình nhập tịch có thời gian xử lý nhanh để cải thiện khả năng đi lại quốc tế. Bên cạnh đó, quyền cư trú tại các quốc gia có môi trường chính trị ổn định thường được cân nhắc cho nhu cầu sinh sống, giáo dục và phát triển kinh doanh. Ngoài ra, quốc tịch theo huyết thống (nếu đủ điều kiện) cũng được xem là giải pháp có chi phí thấp hơn để tiếp cận một số thị trường lớn.

Lựa chọn chương trình đầu tư di trú phù hợp

Ông Jean-Francois Harvey - nhà sáng lập và điều hành Harvey Law Group

Đối với nhiều doanh nghiệp có hoạt động quốc tế, khả năng sinh sống và làm việc hợp pháp của đội ngũ lãnh đạo tại thị trường mục tiêu ngày càng được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình mở rộng. Việc thành lập công ty, quản lý nhân sự địa phương hay thực hiện các giao dịch tài chính tại quốc gia mới thường đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp của ban điều hành. Vì vậy, bên cạnh quy mô thị trường hay môi trường đầu tư, khả năng cư trú và di chuyển của lãnh đạo doanh nghiệp cũng được cân nhắc khi xây dựng chiến lược quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn chương trình đầu tư di trú phù hợp trở thành bước quan trọng. Các chương trình trên thế giới có sự khác biệt lớn về chi phí, thời gian xử lý và điều kiện cư trú. Một số nhà đầu tư ưu tiên các chương trình có thời gian xét duyệt nhanh và yêu cầu cư trú linh hoạt, trong khi những chương trình cư trú tại châu Âu thường được quan tâm nhờ khả năng tiếp cận thị trường khu vực và định hướng ổn định lâu dài. Quốc tịch theo huyết thống cũng là lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc khi đáp ứng điều kiện về nguồn gốc.

Những yếu tố rủi ro cần lưu ý

Bên cạnh lợi ích, đầu tư di trú cũng đi kèm một số rủi ro cần cân nhắc. Trước hết là khả năng thay đổi chính sách khi một số chương trình quốc tịch theo diện đầu tư đang được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn giám sát quốc tế chặt chẽ hơn. Ngoài ra, quy trình thẩm tra lý lịch và nguồn tiền ngày càng nghiêm ngặt, yêu cầu hồ sơ tài chính minh bạch và nhất quán. Việc thay đổi nơi cư trú cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng cư trú thuế và nghĩa vụ kê khai tại nhiều quốc gia, do đó nhà đầu tư cần đánh giá kỹ các yếu tố pháp lý và tài chính trước khi triển khai hồ sơ.

Chuẩn bị cho giai đoạn biến động

Trong bối cảnh chính sách di trú và môi trường kinh tế toàn cầu liên tục thay đổi, đầu tư di trú ngày càng được xem là công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro dài hạn. Quyền cư trú hoặc quốc tịch thứ hai giúp nhà đầu tư duy trì sự linh hoạt trong di chuyển và triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế.

Theo các chuyên gia, việc cập nhật sớm các thay đổi chính sách và xây dựng chiến lược phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn trước những biến động trong thời gian tới.

