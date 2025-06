Không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, các dự án "second home" ven đô hiện nay còn tích hợp giá trị chăm sóc sức khỏe, hướng tới mô hình sống cân bằng và bền vững. Tiêu biểu trong số đó là Legacy Hill Resort & Villas, một trong những dự án thu hút sự quan tâm lớn của thị trường.

An trú giữa thiên nhiên, tái tạo thân - tâm - trí

Thay vì tìm kiếm bất động sản tại các khu vực nghỉ dưỡng xa xôi, nhiều gia đình tại Hà Nội đang ưu tiên lựa chọn những ngôi nhà thứ hai gần đô thị nhưng vẫn sở hữu không gian sống xanh, yên bình. Bất động sản ven đô - đặc biệt tại các khu vực chỉ cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển đang nổi lên như điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn tái tạo năng lượng thể chất - tinh thần, tận hưởng cuộc sống bên thiên nhiên mà vẫn giữ kết nối với trung tâm thành phố.

Ngôi nhà thứ 2 với không gian xanh, yên bình - nơi lý tưởng để sống chậm, sống chất giữa guồng quay hiện đại

Thực tế cho thấy, xã hội phát triển kéo theo nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc lựa chọn bất động sản sẽ không chỉ đơn thuần để ở, mà còn để nghỉ dưỡng, đầu tư, đồng thời là tích sản lâu dài.

Đặc biệt, mô hình "second home" chăm sóc sức khỏe không chỉ là nơi nghỉ ngơi dịp cuối tuần, mà còn là tài sản đầu tư dài hạn, khi có thể cho thuê vận hành lưu trú, tạo dòng tiền ổn định. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, những sản phẩm tại khu vực ven đô có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ nhờ đòn bẩy hạ tầng và xu hướng sống xanh bền vững.

Legacy Hill Resort & Villas: Sống cân bằng, đầu tư bền vững

Tọa lạc tại Lương Sơn - Hòa Bình, cách Hà Nội 45 phút di chuyển qua cao tốc Láng - Hòa Lạc, dự án Legacy Hill Resort & Villas được phát triển theo mô hình "well-being second home" - ngôi nhà thứ hai tích hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí và sinh hoạt đa thế hệ.

Sở hữu không gian sống hài hòa thiên nhiên, dự án Legacy Hill Resort & Villas tọa lạc trên triền đồi xanh mát, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm. Mỗi căn biệt thự tại dự án đều có thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đón nắng và gió trời mang đến cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Legacy Hill Resort & Villas là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai, nơi cả gia đình quây quần nghỉ dưỡng cuối tuần, tận hưởng không gian sống trong lành giữa thiên nhiên thuần khiết. Đây cũng là nơi lý tưởng để gia chủ tiếp đãi bạn bè, gặp gỡ đối tác trong không gian riêng tư, sang trọng, thể hiện đẳng cấp chủ nhân một cách tinh tế.

Khu biệt thự Legacy Hill Resort & Villas giữa thiên nhiên xanh mát

Legacy Hill Resort & Villas còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu với loạt tiện ích: từ tổ hợp onsen khoáng nóng chuẩn Nhật, spa, liệu pháp trị liệu tự nhiên, thiền, yoga, detox đến không gian giáo dục kỹ năng và hoạt động dã ngoại cho trẻ nhỏ. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng và tái tạo toàn diện - đáp ứng nhu cầu sống chất lượng của cả gia đình. Đặc biệt, hệ thống an ninh tại đây được đầu tư hiện đại, đội ngũ nhân viên bảo an túc trực 24/7, đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho cư dân.

Giới chuyên gia nhận định, khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, tốc độ đô thị hóa lan rộng thì những dự án ven đô có vị trí chiến lược như Legacy Hill Resort & Villas sẽ có giá trị ngày càng lớn.

Với mức giá chỉ từ 28,7 triệu đồng/m2, mức giá tối ưu trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô hiện nay, khách hàng đã có thể sở hữu biệt thự Legacy Hill Resort & Villas 3 tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài, đi kèm không gian sân vườn và bể bơi riêng biệt.

Legacy Hill Resort & Villas sở hữu mặt nước và khoảng xanh rộng lớn

Dự án Legacy Hill Resort & Villas cũng ghi điểm với khách hàng ở góc độ đầu tư khi mang đến “lợi nhuận kép". Một là dòng tiền hiện hữu ngay lập tức từ việc khai thác lưu trú. Hai là sức bật về giá được hậu thuẫn bởi hạ tầng. Trong đó, việc Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai mở rộng lên 10 làn xe được hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến dự án chỉ còn 30 phút; Tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối trực tiếp vào cổng số 4 của Legacy Hill sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế về giao thông, nâng tầm giá trị bất động sản dự án trong tương lai.

Legacy Hill không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, mà còn là nơi chuẩn mực để trở về, sống chậm và “sống chất” giữa thiên nhiên. Với vị trí thuận lợi, không gian sống lý tưởng, tiện ích hoàn thiện và tiềm năng đầu tư bền vững, Legacy Hill Resort & Villas là một đáp án lý tưởng cho xu hướng “sống hai nơi” - phong cách sống ngày càng được ưa chuộng bởi những người biết trân trọng giá trị đích thực của cuộc sống.

Dự án hiện được phân phối bởi AHS Property

Bích Đào