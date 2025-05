Xây nhà phải đi xin giấy phép, mất quyền làm chủ của người dân trên mảnh đất

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng.

Trao đổi với PV VietNamNet, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, việc bỏ thủ tục cấp phép xây dựng cũng có nghĩa là xóa bỏ cơ chế xin - cho. Khi đã có quy hoạch chi tiết mà vẫn phải đi xin phép xây dựng là mất thời gian, mất quyền làm chủ của người dân trên miếng đất của họ.

Từ ngày 1/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công theo hình thức trực tuyến không phải nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính, ngoại trừ các khoản phải thu khác theo quy định nằm ngoài phạm vi mức phí, lệ phí nêu trên.

Bên cạnh đó, người dân được nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào thời gian hành chính, thời gian tiếp nhận được tăng nhanh, giảm thời gian chờ đợi.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) đang thực hiện hướng dẫn hồ sơ online, việc áp dụng công nghệ giúp doanh nghiệp xử lý đồng thời hàng nghìn hồ sơ của người dân có nhu cầu.

Ông Lê Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc CTCP BIC Việt Nam, cho biết như trên tại tọa đàm “Hiện thực hóa giấc mơ nhà ở xã hội”, do báo Tiền Phong tổ chức ngày 30/5. Đây là một trong 6 dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng tại Hà Nội, do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dù giá bán tại dự án này chưa được công bố nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân. Website của dự án thu hút gần 70.000 lượt truy cập và con số này vẫn tăng, báo hiệu “tỷ lệ chọi” cao trong đợt mở bán sắp tới.

Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án nhà ở tái định cư xây xong nhưng không sử dụng, để đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Ghi nhận tại Hà Nội, nhiều dự án tái định cư nằm trên vị trí “đất vàng”, được đầu tư với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, xây xong rồi đóng cửa, bỏ trống cả thập kỷ dẫn đến xuống cấp, hư hỏng. Tại TPHCM, cũng có gần 9.000 căn hộ tái định cư bỏ trống.

Dự án nhà ở tái định cư nằm trên đất vàng quận Cầu Giấy (Hà Nội) "đắp chiếu" nhiều năm. Ảnh: Thạch Thảo

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho rằng đây là giải pháp hợp lý, xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay.

“Thực tế, tại nhiều dự án tái định cư, người dân không nhận là vì khu vực đó thiếu tiện ích dịch vụ và kết nối giao thông chưa thuận lợi. Điều kiện để chuyển nhà tái định cư sang nhà ở xã hội là phải đảm bảo cư dân ở đó được đi lại thuận tiện, có đầy đủ tiện ích, dịch vụ. Thành phố cần nỗ lực để bổ sung dịch vụ, tiện ích và kết nối giao thông”, ông Châu nhấn mạnh.

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, cơ quan này đang nghiên cứu phương án lựa chọn áp dụng giữa hai cách tính thuế, tùy thuộc vào khả năng xác minh thông tin về giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), phân tích, phương án thuế suất 20% trên lợi nhuận ròng đảm bảo nguyên tắc công bằng: người có lãi cao nộp thuế cao, người lãi thấp hoặc lỗ có thể không phải nộp.

Phương án này cũng đồng bộ với thuế thu nhập doanh nghiệp, tránh phân biệt giữa tổ chức và cá nhân.