Sự phát triển của chung cư cao cấp

Các thành phố lớn như New York, London, Tokyo, Singapore, hay TP.HCM và Hà Nội… đều phát triển nhà cao tầng để tối ưu quỹ đất ở trung tâm. Cư dân lựa chọn sống tại chung cư cao cấp để thuận tiện di chuyển và tiếp cận các tiện ích hiện đại.

Tại New York (Mỹ), nhiều triệu phú và chuyên gia cao cấp dịch chuyển về Manhattan và Brooklyn do vị trí gần nơi làm việc và hệ thống hạ tầng tốt. Đây cũng là tác nhân thúc đẩy sự bùng nổ của các “tòa tháp siêu sang - super luxury towers”. Những tòa nhà siêu cao cấp như Central Park Tower, 432 Park Avenue hay One57 thu hút giới siêu giàu toàn cầu.

Tại Tokyo (Nhật Bản), các khu vực như Minato-ku, Shibuya, Chiyoda và gần ga Tokyo là tâm điểm của bất động sản cao cấp. Các dự án tiêu biểu: The Parkhouse Gran Chidorigafuchi, Toranomon Hills Residence, Akasaka Tower Residence tạo ra những không gian sống không chỉ sang trọng, tiện nghi mà còn an toàn và thông minh.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này. Thị trường bất động sản đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của phân khúc căn hộ cao cấp. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tính chung năm 2024, toàn thị trường có gần 10.000 căn hộ giá từ 80 triệu đồng/m² trở lên, tăng hơn 3 lần so với năm 2023. Riêng quý IV/2024, căn hộ cao cấp chiếm 47% nguồn cung mới, tăng 16 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hấp thụ mạnh mẽ của phân khúc.

Theo CBRE, thị trường chung cư Hà Nội trong quý I/2025 ghi nhận nguồn cung mở bán mới đạt gần 3.920 căn tới từ 7 dự án, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nguồn cung căn hộ chung cư lớn nhất mở bán trong quý đầu tiên của năm ghi nhận được tại Hà Nội trong vòng bốn năm trở lại đây, kể từ năm 2022. Thanh khoản của thị trường chung cư Hà Nội trong quý đầu tiên của năm 2025 duy trì trạng thái ổn định. Tổng số căn hộ chung cư bán được trong quý đạt gần 3.950 căn, tăng 72% theo cùng kỳ năm.

Còn tại TP.HCM, trong quý I có khoảng 2.392 căn hộ mới mở bán với nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Lượng tiêu thụ mới đạt 1.101 căn, tăng 36,23% so với cùng kỳ năm trước. Giá căn hộ tiếp tục thiết lập các mốc mới, hiện đạt mức khoảng 120 triệu đồng/m², tăng gần 28% so với cuối năm 2024 và khoảng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng ưa chuộng căn hộ chung cư cao cấp xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự phát triển kinh tế của người dân. Người thu nhập cao ngày càng đòi hỏi không gian sống rộng rãi, tiện nghi, đảm bảo riêng tư và an ninh. Chung cư cao cấp đáp ứng tốt các tiêu chí này với thiết kế hiện đại, tầm nhìn thoáng đãng và nhiều tiện ích vượt trội. Ngoài ra, khả năng cho thuê và tiềm năng tăng giá cũng khiến loại hình này trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn.

Xu hướng “sống tầm cao”

Xu hướng “sống tầm cao” giờ đây, không chỉ phát triển mạnh mẽ ở Hà Nội hay TP.HCM mà đang lan dần ra các địa phương khác, đặc biệt là những nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đón đầu làn sóng dịch chuyển của những lao động thu nhập cao, tầng lớp chuyên gia.

Các đô thị vệ tinh giàu tiềm năng phát triển kinh tế như Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên,... đang chứng kiến sự xuất hiện của các dự án chung cư cao cấp tiên phong. Các doanh nghiệp bất động sản lớn cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, đa dạng hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, kiến tạo những căn hộ hạng sang trở thành biểu tượng sống của giới tinh hoa. Các mô hình sống tầm cao thời thượng như “Sống tầm cao - Vertical Living” hay “Sống nghỉ dưỡng - Resort Living” ngày càng phổ biến, thu hút thế hệ trẻ thành đạt và giới chuyên gia nước ngoài bởi sự tiện nghi, thẩm mỹ và bền vững.

Những tòa cao ốc không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn góp phần định hình diện mạo kiến trúc hiện đại cho các đô thị đang phát triển, trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và lối sống đẳng cấp. Bên cạnh đó, những dự án cao tầng cũng trở thành điểm nhấn cho cảnh quan hạ tầng bằng những kiến trúc thẩm mỹ được chú trọng đầu tư.

Tại Thái Nguyên - một trong những tỉnh thành có kinh tế phát triển cũng đang chứng chiến xu hướng “sống tầm cao” lan toả, với dự án Diamond Hill Thái Nguyên, do BV Land phát triển. Tọa lạc tại đường Bắc Sơn, trung tâm thành phố, Diamond Hill Thái Nguyên bao gồm tháp đôi 38 tầng, hiện là công trình cao bậc nhất Thái Nguyên. Nơi này được đánh giá là vị trí “kim cương” giữa những dãy phố sôi động, sầm uất, hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị. Tòa tháp đôi cũng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, khi được Aedas chắp bút thiết kế, kết hợp giữa phong cách hiện đại và các yếu tố văn hóa bản địa.

Diamond Hill Thái Nguyên mang phong cách “sống tầm cao” đến với Thái Nguyên. Ảnh phối cảnh dự án

Với tầm nhìn tiên phong kiến tạo chuẩn sống tầm cao giữa lòng thành phố, Diamond Hill Thái Nguyên hứa hẹn mở ra cánh cửa an cư và đầu tư triển vọng.

Bích Đào