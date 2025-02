Không chỉ đơn thuần là một nơi ở, những không gian này còn là chốn để tận hưởng cuộc sống, gắn kết yêu thương và nuôi dưỡng những giá trị bền vững.

Sống xanh giữa phố thị - tiêu chuẩn sống kép của cư dân tinh hoa

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng thiên nhiên chính là “liệu trình” tuyệt vời cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Khi đô thị hóa ngày càng phát triển, nhu cầu về một không gian sống xanh, trong lành trở thành ưu tiên hàng đầu, thúc đẩy xu hướng dịch chuyển từ trung tâm đông đúc sang các khu đô thị quy hoạch bài bản, mật độ xây dựng thấp, gần gũi thiên nhiên.

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn về tâm lý và chỉ số người tiêu dùng bất động sản tại Việt Nam, 61% người khảo sát mong muốn được sống trong không gian xanh, có sân vườn, và 45% ưu tiên những khu vực riêng tư, ít đông đúc. Xu hướng này cho thấy nhu cầu về một môi trường sống vừa hiện đại, tiện nghi vừa đảm bảo sự cân bằng và thư thái đang ngày càng tăng cao, nơi hội tụ đầy đủ không gian sống chất lượng ngay giữa trung tâm phát triển năng động.

Giới thành đạt chú trọng chọn không gian sống trong lành, riêng tư. Ảnh: Eurowindow Twin Parks

Nắm bắt xu hướng này, Eurowindow Twin Parks được phát triển theo triết lý sống xanh và bền vững, nơi cư dân không chỉ tận hưởng không gian trong lành mà còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích đẳng cấp, giúp tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống mỗi ngày.

“Đặc quyền” sống xanh ở Eurowindow Twin Parks

Tọa lạc tại vị trí đắc địa lõi trung tâm “quận mới” Gia Lâm, Eurowindow Twin Parks được bao bọc bởi công viên trung tâm rộng gần 31ha, cùng ba vườn chủ đề An Viên, Lam Viên, Long Viên, tạo nên một hệ sinh thái xanh trọn vẹn, mang đến môi trường sống trong lành, chan hòa với thiên nhiên. Với mật độ xây dựng chỉ 30%, Eurowindow Twin Parks không chỉ mang lại không gian sống tiêu chuẩn quốc tế mà còn kiến tạo một môi trường sống trong lành, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, hướng đến một cuộc sống cân bằng và bền vững.

Eurowindow Twin Parks là chốn an yên để ông bà tận hưởng tuổi già thư thái, dạo bước dưới những tán cây xanh mát, hít thở không khí trong lành hay tĩnh tại với những bài tập dưỡng sinh, thiền định. Không chỉ dành cho người lớn tuổi, đây còn là lựa chọn lý tưởng cho các bậc cha mẹ mong muốn một môi trường sống hiện đại, tiện nghi dành cho con trẻ.

Người cao tuổi có thể tìm thấy cảm giác thư thái trong không gian xanh của Eurowindow Twin Parks. Ảnh: Eurowindow Twin Parks

Từ dự án kết nối nhanh chóng với trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5A, đường vành đai 3,… giúp cư dân thuận tiện di chuyển, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau ngày dài bận rộn, bố mẹ có thể tái tạo năng lượng tại sân tennis, sân cầu lông, thư giãn bên bể bơi hay đơn giản là dạo bộ, tận hưởng những phút giây bình yên.

Không gian xanh tại Eurowindow Twin Parks cũng là nơi để con trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Công viên rợp bóng cây, khu vui chơi ngoài trời, những con đường dạo bộ đầy sắc xanh mang đến môi trường an toàn để trẻ khám phá thiên nhiên, nuôi dưỡng tình yêu với cuộc sống. Cuối tuần, cả gia đình có thể quây quần bên nhau, cắm trại ngay trong khuôn viên rộng lớn, tận hưởng bữa tiệc BBQ ấm cúng giữa thiên nhiên. Những khoảnh khắc ấy không chỉ gắn kết các thế hệ mà còn trở thành ký ức đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng tình yêu thương và sự sum vầy trọn vẹn.

Eurowindow Twin Parks có không gian vui chơi dành riêng cho trẻ em. Ảnh: Eurowindow Twin Parks

Eurowindow Twin Parks đã thiết lập nên một môi trường sống an lành, nơi thiên nhiên và con người giao hòa trong sự cân bằng trọn vẹn. Không chỉ là chốn an cư sang trọng xứng tầm chủ nhân danh giá, khu đô thị còn kiến tạo nên lối sống thư thái thuận tự nhiên, đề cao sức khỏe và sự an yên trong tâm hồn.

Theo chủ đầu tư, mua biệt thự, liền kề tại Eurowindow Twin Parks thời điểm này, khách hàng không chỉ sở hữu không gian sống đẳng cấp mà còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn. Tổng chiết khấu lên đến 9,6 tỷ đồng, tương đương 16% giá trị sản phẩm, cùng chính sách hỗ trợ tài chính vượt trội vay 65% giá trị sản phẩm với lãi suất ưu đãi và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn nhận ngay voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, miễn phí dịch vụ quản lý tiêu chuẩn quốc tế CBRE trong 36 tháng và đặc biệt có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes sang trọng.

Bùi Huy