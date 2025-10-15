Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc và xử lý 4 người gồm: P.Q.V.Q. (31 tuổi), N.A.K. (38 tuổi), H.S.T. (38 tuổi), L.N.T. (49 tuổi; đều trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Một trong bốn người bị công an làm việc do đăng thông tin sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương. ảnh: N.X

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền clip vu khống lực lượng an ninh sân bay Liên Khương, cho rằng cán bộ công an can thiệp vào việc đặt taxi, lấy điện thoại của khách, ép hủy xe Grab để đi taxi truyền thống, đồng thời cáo buộc “lạm quyền”, “lợi ích nhóm”.

Qua xác minh, công an xác định clip này xuất hiện từ giữa tháng 4, ghi lại cảnh tranh cãi giữa hành khách và lực lượng an ninh sân bay Liên Khương về việc đặt xe công nghệ. Nhân viên an ninh đã làm đúng quy định vì khu vực đó cấm xe công nghệ đón, trả khách.

Công an Lâm Đồng khẳng định clip lan truyền là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng an ninh và tình hình trật tự tại sân bay.

Liên quan sự việc trên, hồi tháng 4, cơ quan chức năng đã làm việc với 3 người đăng tải thông tin sai sự thật và yêu cầu những người này gỡ bỏ, đính chính nội dung.