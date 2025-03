Hôm nay (28/3) Công an TPHCM thông tin về việc Phòng An ninh chính trị nội bộ của cơ quan này, đã ra quyết định xử phạt trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, mới đây Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM phát hiện tài khoản Tiktok “Chính trị VN” đăng tải một số hình ảnh, thông tin sai sự thật về “Đại tá Trần Thị Kim Lý, Sinh năm 1975, nguyên Chánh văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), nguyên Phó thủ trưởng Thường trực CQANĐT, nguyên Trưởng phòng an ninh điều tra CATPHCM (PA09)”.

Lực lượng công an làm việc với P.V.N.T.. Ảnh: Công an cung cấp

Xác định đây là thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của cá nhân và lực lượng Công an TPHCM, các đơn vị phối hợp trên đã nhanh chóng xác minh, mời chủ tài khoản Tiktok nói trên là P.V.N.T. (22 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận 8, hiện là sinh viên một trường đại học ở TPHCM) lên làm việc, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, T. khai, do đam mê tìm hiểu về ngành công an nên đã tạo lập tài khoản Tiktok “Chính trị VN” để đăng tải các video clip về thông tin và tiểu sử của nhiều lãnh đạo ngành này. Thông tin đăng tải do T. tự thu thập từ các mối quan hệ xã hội, thông tin trên mạng xã hội để viết bài.

Khi tìm hiểu một số thông tin liên quan luân chuyển cán bộ của Công an TPHCM, T. đã thu thập hình ảnh, tiểu sử và dàn dựng, cắt ghép video clip, đăng tải trên tài khoản Tiktok “Chính trị VN” có nội dung sai sự thật về Đại tá Trần Thị Kim Lý - hiện là Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TPHCM nhằm mục đích thu hút người đọc, tăng lượt tương tác trên tài khoản mình quản lý.

P.V.N.T. nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, đồng ý việc xử phạt và cam kết chấp hành. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc, T. đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm phạm luật, đăng tải thông tin sai sự thật.

Từ đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.V.N.T. về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

T. cũng đã gỡ bỏ bài viết trên và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, xác minh, mời làm việc, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng, trong đó có một số trường hợp đã bị xử lý hình sự.

Công an TPHCM khuyến cáo, đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội; tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.