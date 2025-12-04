Trước vụ việc em Đ.T.M.T. (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất) bị 2 nữ sinh cùng lớp liên tục đấm, đạp vào người chỉ vì lý do mượn bài kiểm tra chưa kịp trả, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT, Công an tỉnh, UBND các xã, phường về việc chấn chỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thống Nhất có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục cụ thể đối với vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Tôn Đức Thắng; xử lý kỷ luật nghiêm đối với tập thể và các cá nhân liên quan. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường.

Do mượn bài kiểm tra chưa trả, Đ.T.M.T. bị 2 bạn cùng lớp đánh đập. Ảnh cắt từ clip

Đối với Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tích cực triển khai các nội dung xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực...

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục hiệu quả.

Bà Hoàng Thị Thao, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, đơn vị đang chỉ đạo nhà trường triển khai việc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

Trước đó, chiều 28/11, tại nhà thi đấu thể thao của Trường THCS Tôn Đức Thắng, em Đ.T.M.T. bị 2 nữ sinh cùng lớp là T.T.P. và T.N.H.T. liên tục đấm, đạp vào người. Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều bạn học nhưng không ai ngăn cản.

Theo bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, nguyên nhân ban đầu được xác định là em T. mượn bài kiểm tra môn Mỹ thuật của em P. để nộp cho giáo viên. Sau đó em P. đòi lại nhưng em T. để thất lạc chưa tìm thấy nên đã xảy ra vụ việc.