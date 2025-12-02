Theo thông tin ban đầu, chiều 28/11, trước tiết học thể dục tại nhà thi đấu thể thao của Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Đ.T.M.T, học sinh lớp 7/1 của trường bị 2 bạn nữ cùng lớp liên tục đấm, đạp. Vụ việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường, trước sự chứng kiến của nhiều bạn cùng lớp nhưng không ai can ngăn.

Nữ sinh T. bị 2 bạn cùng lớp đánh đập tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Bức xúc trước việc con gái nhiều lần bị đánh, chị T.D. (mẹ em T.) đã đăng tải video lên mạng xã hội. Chị cho biết, vụ việc vừa qua khiến con gái hoảng loạn. “Hiện tại cháu T. đang mệt, thường xuyên hoảng loạn và nằm khóc một mình. Tôi cho cháu nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý, đồng thời phối hợp với nhà trường tìm phương án giải quyết. Sau khi sức khỏe bình thường trở lại, cháu mới tiếp tục đi học”, chị D. chia sẻ.

Sáng 2/12, bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận có xô xát giữa học sinh trong khuôn viên trường. Sau khi nắm bắt vụ việc, nhà trường đã sơ cứu cho em T, yêu cầu các học sinh viết bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh của cả 3 em đến làm việc.

Trường THCS Tôn Đức Thắng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Theo bà Vân, nguyên nhân ban đầu được xác định là em T. mượn bài kiểm tra môn Mỹ thuật của hai bạn, ban đầu được đồng ý nhưng sau đó không trả. Vụ việc dẫn đến lời qua tiếng lại, rồi xảy ra xô xát.

Hiệu trưởng cho biết, hai nữ sinh đánh bạn đã nhận sai và xin lỗi em T. cùng phụ huynh. Phụ huynh của hai học sinh này cũng đã đến thăm hỏi nạn nhân. Nhà trường sẽ tiếp tục làm việc với bố mẹ em T. để giải quyết sự việc.